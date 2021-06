Quería que dijera que soy un dictador: AMLO por entrevista de León Krauze a Jorge Ramos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó en su conferencia matutina un fragmento de una entrevista que León Krauze hizo al periodista Jorge Ramos, donde se trajo a colación el actual trabajo del Gobierno de México.

Mientras hablaba sobre los ataques que hay en contra de su gobierno, AMLO recordó que este fin de semana, el periodista de Letras Libres, León Krauze entrevistó a su colega Jorge Ramos, donde este último reconoció a Andrés Manuel como un demócrata pese a no ser simpatizante de su administración.

Andrés Manuel dijo que Krauze trató de sacar respuestas forzadas a Jorge Ramos a través de sus preguntas, esperando que Ramos dijera que México vive un gobierno autoritario.

“No vi una entrevistas que le hizo León Krauze a Jorge Ramos pensando que como Jorge es crítico de nosotros, pensando que si le preguntaba ‘hay dictadura en México, Andrés Manuel es autoritario, no hay democracia, México es Venezuela, hay populismo, no hay libertades’” mencionó el mandatario.

El presidente catalogó la entrevista como poco profesional y falta de objetividad, incluso dijo que León Krauze fue grosero al intentar forzar las respuestas de Jorge Ramos sobre el supuesto gobierno dictador que se está ejerciendo en México.

El periodista León Krauze entrevistó a Jorge Ramos en un espacio donde el gobierno de AMLO estuvo presente y sobre las comparaciones entre México y Venezuela por la supuesta dictadura que está ejerciendo el jefe del Ejecutivo.

Jorge Ramos desestimó las preguntas de Krauze sobre la supuesta dictadura de AMLO, pues recordó que en diferentes ocasiones el presidente ha negado que realice una reelección en México, debido a que es inconstitucional.

“López Obrador lo ha dicho en varias ocasiones y en ese caso quiero creerle, de que no va a buscar la relección en México”, mencionó Ramos.

“¿Adviertes en México los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados?” preguntó León Krauze a Jorge Ramos.

No. Déjame ser absolutamente claro en esto, López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez; México no es Venezuela”, respondió Jorge Ramos.