Querían reducir el presupuesto a partidos políticos en fast track

Sinaloa.- Los diputados de la oposición Carlos Castaños y Érika Sánchez defendieron que la reducción presupuestal a partidos políticos no fue aprobada en la Cámara de Diputados, porque afirman que se intentó sacar un dictamen en fast track.

Los legisladores federales por Sinaloa dijeron que no hay cerrazón de su parte para reducir el presupuesto a los partidos, pero que no estuvieron de acuerdo con la propuesta que buscaba im-poner la mayoría morenista, misma que no contaba con fundamento jurídico ni con el análisis necesario para ser sometida a consideración del pleno.

Postura de diputados

“Ciertamente, es importante hacer un análisis del financiamiento de los partidos. Se requiere mayor estudio para hacer una reforma de esta naturaleza”, dijo Érika Sánchez, diputada del PRI.

“Quieren ellos ahora que este invento populista de reducir los partidos ya son apegados a la austeridad. Si hubieran querido hacerlo así, que propongan reducción al 100 por ciento”, opinó Carlos Cas-taños, diputado del PAN.