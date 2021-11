¿Quién dijo desabasto? Insabi garantiza abasto de medicamento hasta junio del 2022

Ciudad de México.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los titulares de Salud para atender, sin pretextos, el tema de desabasto de medicamento, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) aseguró que los hospitales de México tienen garantizado abastecimiento de fármacos y material de curación hasta el primer semestre del próximo año.

A través de un comunicado, el Insabi explicó que de enero al 5 de noviembre del 2021 se entregaron “221 millones 387 mil piezas a los operadores logísticos para su distribución final”

La dependencia federal explica en el mismo documento que junto a la Ofician de las Naciones Unidas de Servicios de Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) garantizan para el primer semestre del 2022 el abasto de medicamentos de las claves contratadas mediante la licitación pública internacional de estos insumos.

“Para cubrir las necesidades del sector salud en México y en coordinación con Insabi, IMSS, Issste, Sedena, CCINSHAE, Censida y otras instituciones del sector salud, los contratos firmados por la Unops con empresas proveedoras contemplan la entrega de 326 millones de piezas de enero a junio de 2022, garantizando así el suministro permanente de medicamentos y material de curación en beneficio de la población mexicana”, señaló.

Por su parte, la Unops anunció que se encuentra en reuniones con sectores interesados en participar en la licitación pública internacional que se lanzará pronto para la compra de medicamentos del segundo semestre del 2022.

Entre los interesados en participar la licitación pública internacional, según el Unops, son: las principales asociaciones de la industria farmacéutica y embajadas de países como Alemania, Colombia, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Francia y Japón.

AMLO y el desabasto de Medicamentos en México

Apenas el miércoles 10 de noviembre del presente año, el presidente López Obrador pidió a su gabinete terminar con el problema de desabasto de medicinas e insumos médicos en el país.

El llamado ocurrió después de que el gobierno de la cuarta transformación fuera acusado del desabasto de medicamento oncológico pediátrico como daño colateral en la lucha contra el “monopolio” que tenían algunas farmacéuticas.

Por ello, el titular del Poder Ejecutivo de México declaró desde Colima que se cuentan con suficientes elementos para atender esta problemática.

“Ya tenemos que acabar de resolver el problema de desabasto de medicamentos, esto es para Juan Ferrer y el doctor Alcocer, no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender a enfermos”, sostuvo López Obrador.

“Ya no hay excusas, además, ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban la compra de medicamentos que hacía el gobierno”, añadió.