¿Quién era Florisel Ríos Delfín? Alcaldesa de Jamapa asesinada en Veracruz

Veracruz.- La mañana de este miércoles fue asesinada la funcionaria Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, Veracruz, después de haber sido presuntamente secuestrada por un comando armado en la zona centro del estado.

De acuerdo con medis locales, la presidenta municipal de Jamapa, que llegó al poder por la coalición PAN-PRD, presuntamente fue asesinada por un comando armado que previamente la secuestró. Las autoridades desplegaron un operativo para rescatarla, pero fue encontrada sin vida en un camino del poblado de Ixcoalco, en Medellín de Bravo, a pocos minutos del municipio que gobernaba.

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, denunció el hecho desde Twitter y exigió a las autoridades poner un alto a la violencia contra ediles, ya que no es la primera vez que se registra el asesinato de un alcalde del PRD en Veracruz, a la vez que denunció que "el crimen organizado ha rebasado al gobierno esta".

Florisel Ríos Delfín se convirtió en alcaldesa del municipio de Jamapa tras haber ganado las elecciones estatales de Veracruz del 4 de junio de 2017 como la candidata de la coalición PAN-PRD.

En julio de este año, la edil fue señalada de estar implicada en la desaparición de personas por el comandante de la Policía Municipal de Jamapa, Miguel de Jesús Castillo Hernández, quien fue reportado como desaparecido y luego apareció en un video con los ojos vendados, revelando una lista de funcionarios involucrados en desapariciones, entre ellos Florisel Ríos.

El agente de 43 años de edad, que relató que por orden de la edil se encargaba de entregar civiles a comandantes de la Fuerza Civil y Policía Estatal, fue asesinado y sus restos fueron localizados a los pocos días cerca de la comunidad del Paso de la Cruz, en Jamapa.

La alcaldesa Ríos Delfín reaccionó en su momento emitiendo un comunicado en el que rechazaba los señalamientos del comandante., a los que calificó de "totalmente falsos".

NIEGO categóricamente, que en el ejercicio de mi encargo como Presidente Municipal Constitucional, haya comutido conducta alguna que se tipifique como delito. Jamás he dado orden alguna para que se violenten derechos de terceras personas; en todos y cada uno de mis actos públicos y privados, me he conducido con rectitud, responsabilidad y honestidad", respondió la alcaldesa.