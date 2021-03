León, Guanajuato.- En el estado de Guanajuato hay candidatos a cargos públicos que están rompiendo los clásicos moldes del mundo político y Alan Alcantar con orgullo dijo a DEBATE ser uno de ellos.

El militante del partido Movimiento Ciudadano de apenas 31 años de edad, ha llamado la atención de propios y extraños al ser, junto con Juan Pablo Delgado, los primeros candidatos abiertamente gays que buscan recibir el apoyo de la población del municipio de León en las elecciones del próximo 6 de junio.

En 2020 Alan Alcantar y su esposo Daniel Vela figuraron en los medios de comunicación por su imparable lucha y posterior logro de ver cristalizado su sueño de convertirse legalmente en los padres de Emiliano.

Fue esa perseverancia y combate contra la desigualdad y la discriminación lo que Alan Alcantar dice lo colocó a él y a su esposo en la mirar de la sociedad y del partido Movimiento Ciudadano, el cual se acercó para invitarles a contender por el tercer distrito de León y cambiar juntos al municipio, el estado y a México.

Alan, de profesión arquitecto y estudiante de medicina veterinaria, es quien dijo yo. No obstante, en cada expresión que realizó en la entrevista que concedió a DEBATE deja ver el apoyo y lucha que también realiza su pareja tras su postulación.

¿Qué te motivó a lanzarte como candidato por el tercer Distrito?

Lo que nos motivó fue nuestra lucha (por ser padres homoparentales) porque la verdad sí pasamos mucho: recibimos discriminación en la dependencia de DIF y al momento que nos hablan del partido y darnos cuenta que nosotros podemos luchar por las personas, que podemos alzar la voz por ellos, yo creo que es lo que definitivamente nos motivó a decir sí, ¡vamos!

¿Qué te convenció para decirle sí a Movimiento Ciudadano?

No nos animábamos, pero nos dieron toda la libertad de expresar lo que nosotros queremos y que mejor plataforma que con el respaldo de ellos podamos hacer cambios.

Ahorita, ya con los candidatos que hay aquí en Guanajuato con Movimiento Ciudadano, vamos a dar un paso ¡bien grande!

Alan Alcantar y su esposo Daniel Vela posan con su hijo Emiliano, a quien lograron adoptar legalmente en junio del 2020. @ArqAlanAlcantar

Yo creo que tenemos grandes candidatos, grandes personas, que somos ciudadanos como cualquier otro, que venimos desde abajo luchando y trabajando para lograr todos nuestros sueños, para lograr lo que anhelamos y yo creo que eso hará que la gente volteé a vernos y que crea que ¡sí podemos!

¿Qué tiene Alan Alcantar que no ofrecerán otros candidatos?

Somos bien transparentes, lo hemos dejado ver mucho en redes sociales, creo que esa es la principal cualidad, otra es que nos manejamos con mucho respeto.

Al ser miembro de la comunidad LGBT ¿tus propuestas se enfocarán en sus necesidades?

Vamos a luchar por el matrimonio igualitario, para que no nos pongan esas trabas para adoptar, vamos a estar trabajando contra el bullying, esto es nuestro principal enfoque, pero también vamos a ver por toda la ciudadanía... No solo por la comunidad LGBT, podemos lograr muchas más cosas.

Ahorita muchas familias tienen mucho miedo por la inseguridad, muchos se quejan de falta de apoyos, y todas esas cosas que nosotros vemos al día a día porque somos como cualquier otros ciudadanos que trabajan... Nos vamos a ir a las colonias a ver qué es lo que necesitan y a darles un seguimiento. ¡Falta mucho por trabajar!"

¿Cómo ha recibido la sociedad la postulación de alguien abiertamente gay?

Donde nosotros nos movemos, la gente nos ha recibido muy, ¡muy bien! A menos en donde nos movemos diario, la gente nos respeta y nos ve de buena manera. Nos felicita por todo lo que hemos estado logrando, nunca hemos recibido un rechazo como tal de las personas, recibimos (al adoptar) la discriminación por parte de DIF pero de la sociedad ¡jamás!... En las redes sociales ahí sí hay ataques, porque es muy fácil hablar y ya... Claro que hay gente que a lo mejor no coparte (ideas), pero en el estado tenemos que cambiar todas esas cosas.

¿Qué le dices hoy a la gente que irá a votar y que no conoce tu historia y tus propuestas?

Nos decían (en redes sociales) que Guanajuato no estaba preparado para esto (un candidato abiertamente gay y padre homoparental) y la gente aún tiene ese cliché, pero definitivamente si no está preparado el momento para hacer el cambio ¡es hoy! ¡Es tiempo de que seamos escuchados!

¿Cuál es el cambio que consideras más urge a realizar?

¡La igualdad! Y en todos los sentidos, no solo en la comunidad LGBT. Yo veo en Lomas de Echeveste (colonia de León) que faltan calles de pavimentar, a la gente no se les da la ayuda que necesitan, no cuentan con todos los servicios básicos, como la luz, mientras que la colonia que le sigue ¡tiene todo!"