¿Quién es Carlos Zamarripa? El fiscal de Guanajuato que AMLO sugirió despidieran

México.- Este 16 de julio, Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal General del estado de Guanajuato, fue puesto en el ojo del huracán, luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sugiriera que lo despidieran por los malos resultados de seguridad que ha habido en la entidad.

Al ser expuesto por uno periodista en la conferencia matutina, el Gobierno Federal destacó el estatus de Guanajuato en cuanto a seguridad, siendo uno de los más violentos en los últimos años y que sólo el día 15 de julio, registró 10 homicidios dolosos, una de las entidades que encabeza la lista en el rubro.

Esta situación hizo que el presidente Andrés Manuel, sin mencionar el nombre, pero destacando el cargo, pidió se despidiera al fiscal de Guanajuato, aunado a la denuncia ciudadana que el reportero proveniente de la entidad, hizo frente al mandatario, quien reconoció el aumento en la inseguridad en la zona del Bajío.

¿Quién es Carlos Zamarripa?

Carlos Zamarripa Aguirre ha sido un funcionario que se ha mantenido activo durante varios años en la administración pública de Guanajuato, sobre todo en el ámbito de la seguridad.

De acuerdo con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Carlos Zamarripa es Licenciado en Derecho por la Universidad de la Salle Bajío, y Maestro en Ciencias Jurídico Penales por la Universidad de Guanajuato.

Profesionalmente, se ha desarrollado en el servicio público con especialización en procuración de justicia penal, desempeñándose, entre otros, como Oficial Ministerial, Secretario de Agencia, Delegado y Agente del Ministerio Público, Jefe de Zona, Director General de Averiguaciones Previas, Coordinador General de la Policía Ministerial y Subprocurador de Investigación Especializada.

Actualmente es Presidente de la Comisión Estatal para la Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública y Representante de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

De acuerdo con la información presentada en La Mañanera de AMLO, Carlos Zamarripa se ha desempeñado como fiscal de Guanajuato durante 12 años, teniendo por ley un mandato de 19.

¿Qué dijo AMLO?

Al ser expuesto el caso al presidente Andrés Manuel, este indicó que se debería revisar por las instituciones pertinentes, agregando que no debería permitirse este tipo de prácticas donde se mantiene a un persona en un cargo pese a los malos resultados.

“Es evidente que no hay buenos resultados en Guanajuato, es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo, y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios, lleva 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible, si fuese gerente de una empresa con esos resultados ya lo hubiesen corrido”, mencionó el mandatario.

AMLO hizo un llamado al actual gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, para que el caso sea revisando desde el Gobierno del Estado y pueda aclararse.