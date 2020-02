Quién es Emilio Lozoya Austin

México.- El día de hoy se confirmó la detención de Emlio Lozoya, en Málaga, España, quien era buscado por autoridades mexicanas, acusado por actividades ilícitas durante su función en Pemex.

Pero, ¿quién es Emilio Lozoya, y que llevó a su detención?

Emilio Lozoya Austin es economista por el ITAM y licenciado en Derecho por la UNAM; también estudió una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard.

Su historia en la política no es ajena, pues su papá es Emilio Lozoya Thalmann, ex secretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; y nieto de Jesús Lozoya Solís, ex gobernador priista de Chihuahua, estado de donde es originario.

Su último cargo fue como director de Pemex del 2012 al 2016, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), y fue una pieza fundamental para impulsar la Reforma Energética durante la administración de Peña Nieto.

Además Lozoya fungió como director para América Latina del Foro Económico Mundial, ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro del Consejo de Administración del grupo empresarial OHL.

Emilio Lozoya Austin. Foto: Especial

En 2016 Emilio fue destituido de su cargo, remplazado por José Antonio González Anaya.

En 2017, luego de dar a conocer el caso Odebrecht, Emilio fue citado para declarar para comparecer por presuntamente haber recibido los 10 millones de dólares de parte de la constructora brasileña.

Además un diario local de Brasil publicó que la constructora habría pagado 10 millones de dólares a Emilio Lozoya a cambio de ganar una licitación de 115 millones de dólares, para el proyecto de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.

#FGRInforma Confirma detención por parte de autoridades españolas de Emilio “L” en aquel país. — FGR México (@FGRMexico) February 12, 2020

En mayo de 2019 fue inhabilitado porque se detectó que se proporcionó información falsa de situación patrimonial, una cuenta bancaria con saldo de cientos de miles de pesos, y en el otro por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, se ha convertido en uno de los primeros funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) inhabilitados y multados por la Secretaría Función Pública (SFP).

En la administración actual Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que Pemex compró Fertinal en 500 millones de dólares cuando solo costaba 50 millones de dólares dado que era una planta chatarra, la operación se concretó durante la dirección de Emilio Lozoya.

Cabe señalar que el ahora detenido, fue asegurado con fines de extradición para enfrentar los cargos que se levantaron en su contra por diferentes actividades ilícitas durante su función como director de Pemex del 2012 al 2016.

En mayo de 2019, el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, informó que la Interpol ya había emitido una ficha roja en 190 naciones para la búsqueda y localización de Lozoya Austin.