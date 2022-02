Quién es José Ramón López Beltrán, el hijo de AMLO que lo trae en aprietos

Mucho se ha hablado del hijo mayor de AMLO en los últimos días tras revelarse la lujosa casa donde vivía en Houston, Texas, lo que ha puesto en duda el discurso de austeridad de la 4T, ¿pero quién es José Ramón López Beltrán?

17 días después de publicarse el reportaje de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre su vida de lujos en Houston, el hijo de AMLO rompió el silencio para negar cualquier posible conflicto de interés y pedir respeto a su privacidad.

"Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia", indicó Jesús Ramón López Beltrán en un breve comunicado.

¿Quién es José Ramón López Beltrán?

Nacido el 30 de marzo de 1981, en Tabasco, José Ramón tiene 40 años y es el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es uno de los tres hijos que AMLO tuvo con su primera esposa, Rocío Beltrán, además de Andrés Manuel y Gonzalo.

El primogénito fue nombrado así en honor a un hermano de AMLO fallecido cuando era niño. Es licenciado en derecho por la Universidad de Las Américas y padre de un pequeño nacido en enero de 2020.

"Introvertido" y "muy respetuoso", estas son las palabras con las que el presidente de México ha llegado a describir a su hijo mayor.

Antes de que López Obrador llegara a la presidencia del país, Jesús Ramón llegó a desempeñar algunos trabajos en la política.

En 2016, fue designado coordinador de Morena en el Estado de México, donde estuvo a cargo de formar más de 6 mil 500 comités seccionales de partido, previo a la elección presidencial de 2018 en la cual su padre triunfó.

AMLO junto a sus hijos José Ramón, Gonzalo y Andrés Manuel. Foto: Cuartoscuro

Tras la victoria de AMLO en los comicios, José Ramón aseguró que no ocuparía ningún cargo público durante el gobierno de su padre.

"No, no, no, yo no voy a trabajar en el Gobierno los seis años que va a estar él. Yo voy a dedicarme a otra cosa, todavía no sé a qué, pero bueno, ya el tiempo lo decidirá", aseguró ante medios de comunicación.

Su relación amorosa con la brasileña-estadounidense Carolyn Adams se dio a conocer en marzo de 2019, cuando fueron captados juntos en el evento del Informe de Gobierno de los primeros 100 días de su padre en la presidencia.

Posteriormente, el 2 de septiembre del mismo año, el hijo mayor de AMLO fue visto nuevamente por su pareja, quien ya se encontraba embarazada de quien sería el primer nieto del mandatario, esto durante el Primer Informe de Gobierno de AMLO.

José Ramón López Beltrán se convirtió en padre de un niño al que él y Carolyn Adams llamaron Salomón Andrés Manuel López Adams, nacido el 14 de enero de 2020.

Junto a sus hermanos, el primogénito es propietario de una chocolatería llamada Rocío, en honor a su madre fallecida en 2003 a causa de una enfermedad del sistema inmunológico.

José Ramón y su esposa Carolyn Adams. Foto: Instagram

En su declaración tras la polémica por las casonas en Houston, José Ramón aseguró que desde 2018 ejerce su profesión como abogado y desde 2020 a la fecha trabaja como asesor legal de desarrollo y construcción de la firma KEI Partners en Texas.

El presidente López Obrador confirmó que dicha empresa pertenece a los hijos de Daniel Chávez, un empresario allegado a la 4T que además es supervisor de las obras del Tren Maya, aunque el mandatario subrayó que no cobra nada por dicha labor.

Sin embargo, la vida de lujos en Houston no es la primera polémica en la que el hijo de AMLO se ve envuelto. En 2007, cuando todavía era pasante en derecho, fue acusado de trabajar como subdirector de la Procuraduría General de Justicia capitalina, cuando el actual canciller Marcelo Ebrard era jefe de gobierno del entonces llamado Distrito Federal.

En abril de 2021, José Ramón fue criticado tras difundirse en redes sociales sus vacaciones en un lujoso resort de Aspen, Colorado, luego de que su esposa publicó en Instagram las imágenes.

Los lujos no son algo nuevo en la vida de Carolyn Adams, quien suele presumir en redes sociales la ostentosa vida que lleva junto a José Ramón, con quien ha compartido viajes en jets privados, a Europa, juegos del Súper Bowl, la NBA y la Selección Mexicana.

Con información de EFE.