¿Quién es el dirigente Nacional del PRD y Cuanto le pagan? Inai cuestiona

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) deberá esclarecer quien es su dirigente, cuánto gana y su declaración patrimonial.

A través de un comunicado, el INAI explicó que la orden se derivó de un recurso de revisión que interpuso el solicitante de la información que pidió.

A 33 años de que el partido fuera fundado por el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD respondió de manera “extemporánea” a una solicitud de información ciudadana que “no tiene dirigente”.

Comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, explicó que “cuando el PRD emitió su respuesta, extemporánea, hizo una interpretación restrictiva de la inquietud del solicitante, comunicó que no tiene un dirigente, lo cual desde luego atenta contra el principio de máxima publicidad y los objetivos de proveer lo necesario para que todos los solicitantes puedan tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, y favoreciendo la rendición de cuentas a la ciudadanía”.

El PRD argumentó que en el partido no existe un figura de “Dirigente” en su estructura orgánica, dijo que el desempeño de los cargos de representación y de las Direcciones Ejecutivas del Partido son de carácter honorifico y por lo tanto no resultaba procedente el envío de la declaración de impuestos ni de la patrimonial.

Ante esta respuesta, el comisionado del Inai “advirtió que el PRD no atendió de manera exhaustiva la solicitud de información, pues responder que el Partido no cuenta con la figura de “Dirigente”, es equiparable a no haber atendido dicho punto del requerimiento, pues no informó el nombre de la persona que dirige el partido, sea cual sea su denominación.

Si bien el sujeto que desepeña el cargo de Presidente Nacional del Partido no recibe prestaciones, eso no lo exime de presentar su declaración de impuestos, ni patrimonial, explicó el Inai en un comunicado oficial.

“Se sabe que el sujeto obligado cuenta con dichas declaraciones de su presidente nacional, dado que la normatividad así lo pide, por lo que no importa la forma en que se haya hecho de la información, lo importante es que sí obran en sus expedientes, dado que así lo marca la normatividad, por lo cual estos debieron ser entregados al particular y no informar que era improcedente el envío”, concluyó Guerra Ford.