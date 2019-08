Quién fue el Comandante Borolas a quien AMLO usó para comparar a Felipe Calderón

México.- Durante su conferencia de prensa que encabezó desde el estado de Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comparó al ex mandatario Felipe Calderón con el Comandante Barolas.

El señalamiento causó revuelo entre periodistas que asistieron a la conferencia mañanera y en redes sociales; Sin embargo, ¿quién fue el Comandante Barolas?.

Joaquín García Vargas, mejor conocido como “Borolas”, era actor y comediante de la llamada Época de oro del cine mexicano, unas de sus características de vestimenta era usar sombrero de bombín y una amplia chaqueta.

Lo último (sobrero y amplia chaqueta) fue la razón por la que AMLO comparó a Calderón con este personaje.

En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), el entonces presidente de la República le declaró la guerra al narcotráfico, tuvo una aparición en el estado de Michoacán y arribó al lugar vestido con una chaqueta militar que a simple vista parecía que no era de su talla, le quedaba grande.

Andrés Manuel López Obrador criticó esa acción y además acusó que en aquel día Calderón le dio un garrotazo a lo tonto al avispero.

Ante medios de comunicación Andrés Manuel recordó que cuando "Calderón declaró la guerra, le pegó un garrotazo al avispero a lo tonto... cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, y va vestido de militar. Se pone un chaleco. Le quedaba grande. Parecía el comandante Borolas".

Felipe Calderón le responde en Twitter

Tras la burla de AMLO contra Calderón, este último respondió a través de su cuenta de Twitter.

Felipe Calderón hizo señalamientos contra e gobierno de López Obrador e incluso si bien dijo que probablemente e saco le quedaba grande a él (AMLO) el cargo le queda igual.

"Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande".