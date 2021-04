¿Quién ganó el primer debate por la gubernatura de Sinaloa?

Sinaloa.- El primer debate rumbo a las elecciones de la siguiente gubernatura de Sinaloa generó diversas reacciones.

Los opinadores mencionaron desde las deficiencias del formato del debate, así como una falta de propuestas por parte de algunos participantes que solo se centraron en atacar a los candidatos punteros en las encuestas. En particular, señalaron, faltaron propuestas para la defensa de derechos humanos, deportes, economía, comunidad LGBTT+. Vieron positiva la participación y discursos sobre el empoderamiento de las mujeres.

Algunos expusieron que el formato del debate no permitió un intercambio de argumentos e ideas, como se esperaría de un evento de tal categoría, también que hay muchos participantes en la actual contienda.

Aun así el debate de anoche supo mantener la atención del espectador, comentaron, lo cual ayudará a la definición de voto de la gente. También rechazaron los ataques infundados que observaron por parte de algunos aspirantes.

Ataques y propuestas

Durante los intercambios entre los participantes, el candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, fue el más confrontado, incluso por partidos que presumen ser aliados de su partido, aseguran analistas. Asimismo, sorprendieron intervenciones propositivas de los candidatos de partidos no tan protagonistas en el escenario político sinaloense.

Este debate va a repercutir en las preferencias: Ricardo Beltrán, Presidente de la Alianza Mexicana de Abogados

“La verdad fue un verdadero debate, con confrontación, que es lo que nosotros queremos; las hojas de vida de cada quien, que realmente se conozca quién es quién, el antecedente de cada uno, y la verdad considero que este debate sí va a tener una repercusión muy grande en el tablero de las preferencias, porque claramente se vio a un candidato puntero nervioso, sin defenderse, sin propuestas, titubeante, y eso de alguna manera la ciudadanía lo valora”.

¿Cómo rescatarán el campo?: Baltazar Aguilasocho, Presidente de la AARSP en Guasave

“Fue un buen ejercicio, pero hicieron falta propuestas relacionadas con la actividad primaria que sostiene la economía de Sinaloa. Nos dimos cuenta que la gran parte del tiempo se utilizó para la confrontación entre los aspirantes a gobernador. También considero que el tiempo lo debieron de utilizar para explicar cómo desarrollarán las acciones que piensan realizar en el próximo gobierno, si bien es cierto que se tocaron temas relacionados con el campo, faltó que se dijera cómo le harán para rescatar esta actividad”.

‘Rocha, atacado porque va ganando’: Luis Guillermo Benítez, Candidato de la alianza Morena-PAS a la alcaldía de Mazatlán

“Me queda claro que el vencedor en este debate es el doctor Rubén Rocha Moya”, aseguró Luis Guillermo Benítez Torres, candidato común PAS-Morena a la presidencia municipal por Mazatlán. “Desde el primer momento, Rocha fue atacado y de esta forma los otros candidatos reconocen implícitamente de que va ganando Rocha”. El Químico resaltó que le gustó el comportamiento de Rocha, al no engancharse con sus adversarios.

‘Sin dudas, el mejor fue Mario Zamora’: Fernando Pucheta, Candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Mazatlán

En este primer debate de candidatos al gobierno de Sinaloa “para mí Mario Zamora fue el mejor, fue excelente”, consideró Fernando Pucheta Sánchez, candidato a la presidencia por Mazatlán por la coalición Vamos por Sinaloa, PRI-PAN-PRD. Añadió que las propuestas del candidato Mario Zamora son muy reales, buenas y apegadas a atender las demandas de los sinaloenses y para impulsar el desarrollo”.

Hubo debate y contraste: Teresa Guerra Ochoa, Abogada, defensora de derechos humanos

“A pesar de ser ocho participantes, y pocos los tiempos de los contendientes, lograron debatir algunos, sobre todo cinco de los aspirantes. Los cuestionamientos se centraron en Rubén Rocha y Mario Zamora. Rocha no respondió, sino hasta el final, se comportó como el candidato que va arriba y administra su ventaja sin contestar para no arriesgar. Creo fue un buen ejercicio donde gana la ciudadanía al informarse y verlos debatir y sacarles los trapitos al sol”.

‘Un debate muy pobre’: Tiago Ventura, Presidente de Sinaloa Incluyente AC

Un debate muy pobre en propuestas, propuestas en tema de derechos humanos muy vagos, ningún candidato ni candidata tuvo propuestas puntuales y concretas para resolver el rezago y discriminación en el que vive la población LGBT+ de Sinaloa”.

‘Los candidatos quedan a deber a los ciudadanos’: María Dolores García, Mochitense

“El debate genera mucha expectativa, pero los candidatos se encargan de decepcionar a los ciudadanos que esperan ver propuestas en este ejercicio democrático que puede servir para inclinar el voto hacia alguno. Vi bien a las mujeres, con ganas de sobresalir, pero están muy lejos de repuntar. Unos desesperados por señalar a Rocha y Zamora. Preocupante que nadie se acuerde de la cultura ni de la educación, de lo urgente que es replantear la idea de las tecnologías”.

‘Siempre es bueno que los candidatos den la cara’: Karely Soto, Presidenta del PAN Ahome

“Vimos un debate contrastante siempre es bueno escuchar las distintas propuestas y que los candidatos den la cara, de ahí la importancia de este ejercicio, sin duda el virtual ganador, Mario Zamora, fue quien demostró ser el indicado para sacar adelante a Sinaloa”.

Fue un ejercicio democrático: José Luis Orozco, Presidente de Canacintra Guasave

“Fue un ejercicio muy bueno, democrático, ya que abona a la decisión de la ciudadanía, donde realmente los candidatos se explayan y expresan mejor. Lo que reprobamos nosotros son las denostaciones, insultos y calumnias que se pudieran dar entre ellos, pero espero y haya más debates como este, bien cuidado y organizado, y que la ciudadanía esté atenta de los debates propositivos, más que de ofensas. La ciudadanía tiene que estar pendiente de los perfiles de cómo resolverán las problemáticas ”.

Faltaron propuestas para el sector pesquero: Raúl Leal Félix, Presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras

“Escuché muy pocas propuestas, más bien se la pasaron contestándose entre ellos, y así es complicado, pues en el caso del sector pesquero estamos interesados en qué pasará con nosotros. Rocha Moya dijo que iban a hacer un gobierno honrado y que no iban a robar, que no iban a mentir, lo que dicen ellos siempre, además de que le estuvo sacando algunas cosas a Mario Zamora, pero en términos generales, faltaron más propuestas.

‘Torres tiene la mejor visión para Sinaloa’: Martín Heredia, Candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Mazatlán

“Sin duda es un gran ejercicio, el contraste de las ideas es fundamental para saber cuál es el empaque de cada candidato. Comparto la visión del candidato Sergio Torres, del Sinaloa sin mentiras, sin poses. El Sinaloa que tenemos no es el que corresponde a esta tierra generosa, yo creo que por eso Sergio Torres tiene el mejor propósito y la mejor visión para el desarrollo de Sinaloa, sin duda comparto sus ideas”.

‘Rosa Elena se enfocó en los proyectos’: Samuel Lizárraga, Candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Mazatlán

“Los debates deben de ser de opinión, de proyectos y beneficios que traigan para el estado, soluciones concretas y mucho optimismo. Creo que aquí faltó un poquito de congruencia por parte de los candidatos. Es desgastante estar viendo algunas de las cartas que traen por abajo de manga. Nuestra candidata (Rosa Elena Millán) fue una de las que se enfocó a no provocar ese tipo de temas, dio buenos proyectos”.

Espera apoyo al deporte: Fernando Hernández Rubio, Presidente de la Asociación Estatal de Beisbol

“En este debate, por lo pronto, algunos candidatos mencionaron al deporte para apoyar a los deportistas y crecer la infraestructura deportiva en Sinaloa. El próximo gobernador debe de tener empatía con el deporte y practicarlo para estar cerca de las necesidades del deporte sinaloense”.

‘De bajo nivel’: Jacinto Pérez Gerardo, Analista político

“Como se esperaba, un debate de bajo nivel político, en buena parte por el número de participantes, que no permitió desarrollar un formato apropiado. Un debate pobre e inútil para la sociedad y para los propios candidatos, que no creo que hayan ganado nada, porque solo fueron a cumplir con la obligación. Algunos y algunas de ellos, sin idea de lo que es gobernar, sin preparación, con ocurrencias en lugar de propuestas. Notoriamente, no hicieron la tarea”.

‘Una gran oportunidad’: Roberto Soltero, Analista político

“El debate organizado por el IEES es una gran oportunidad para que los candidatos puedan exponer sus plataformas y proyectos de Gobierno. El debate político es considerado un medio por el que partidos y candidatos exponen sus ideologías respecto a ciertos temas para posicionarse en las preferencias de los electores, por lo cual, en México, la regulación de este intercambio de opiniones ha cobrado intensidad y exige a los actores políticos su participación”.

‘El ejercicio fue bueno’: Miguel Taniyama, Empresario del sector restaurantero

“Fue un debate sumamente fluido, fueron entre propuestas y señalamientos. Creo que hubo de todo en el debate, muchos atacaron al candidato de Morena, le hicieron ver que sus alianzas eran sumamente perversas, al igual que el recordarle el pasado a otros partidos, de corrupción, y tantas otras cosas. El ejercicio fue bueno, se mostraron todos. Los sinaloenses tenemos que poner muy bien la atención en quiénes nos van a gobernar y por qué nos van a gobernar”.

‘Gana la ciudadanía’: Esteban Quintero, Estudiante mochitense en la Universidad Panamericana

“El claro ganador fue la ciudadanía. Sin embargo, este debate estuvo marcado por descalificaciones personales y se desaprovechó esta grandísima oportunidad para compartir con los sinaloenses cada una de las propuestas. Me hubiera encantado un diálogo más abierto, con críticas a las ideas y no a las personas ni los colores que se representan, los jóvenes estamos hartos de eso. Lo rescatable son algunas propuestas en materia agrícola y reactivación económica; lo reprobable, fake news y verdades a medias”.

‘El deporte es importante’: César Ochoa, Presidente Ademeba Sinaloa

“Por cuestiones de trabajo, no pude verlo, porque salgo tarde. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que, independientemente de quien gane, esperamos que sea un candidato que apoye con todo al deporte, que es lo que nos compete a nosotros como Ademeba. Esperamos que apoyen a todos los deportes en general. Obviamente, a nosotros nos interesa el basquetbol, pero queremos que el deporte no se deje de impulsar e, incluso, que se aumente”.

‘No hubo propuestas en el debate’: Giovanni Ochoa Pdte. de la Liga de Primera Fuerza y coordinador de Árbitros Profesionales.

“Creo que fue un debate sin propuestas, donde los candidatos se dedicaron a echarle a los demás;pero sí vi fuertes en sus aspiraciones a Rubén Rocha Moya, Sergio Torres y Mario Zamora. Yo, en realidad, poco me meto en lo que es la política, pero pienso que les faltó más a los candidatos exponer a la gente sus principales programas que más urgen a la población”.

‘Innecesario tantos partidos’: Jesús Engelberto Valencia Angulo, Empresario

“Son demasiados candidatos y, además, fue demasiado el tiempo. En comentarios que escuché de algunos compañeros, es que es mucho el tiempo. Yo creo que con menos candidatos se acortaría más el tiempo y, a final de cuentas, yo creo que son dos o tres los candidatos fuertes los que van a definir finalmente. Yo creo que no necesitamos demasiados partidos políticos ni tampoco candidatos. Las propuestas las veo bien, aunque algunos se la pasaron en el debate criticando y, la verdad, eso no abona nada ”.

‘Esto no fue un debate’: Leonor Espinoza, Presidenta de Canaco Guasave

“En lo particular, creo que esto no fue un debate, porque no se debatió nada en realidad. Me pareció muy tibio, hubo muchos señalamientos, mas no hubo respuestas, las evadieron. En sí, para mí como ciudadano, no fue un ejercicio que me ayudará a orientar hacia dónde puede ir mi voto; si la finalidad es únicamente cumplir el requisito del IEES de realizar un debate, que por ley se tiene que hacer, pues sí, sí se cumplió, pero en realidad el objetivo es que el ciudadano vea a los contendientes exponiendo sus propuestas, pero sobre todo observando sus respuestas”.

‘Invitamos a todos los sectores a ver estos ejercicios’: Alejandro Félix Limón, Presidente de Canirac Los Mochis

“Es importante ver los debates, ver el perfil de cada candidato, saber que el 6 de junio es un día muy importante y relevante para todos los ciudadanos del estado de Sinaloa, así que hacemos la invitación general a todos los sectores de los ciudadanos a ver estos ejercicios y ver las propuestas”.

‘No existe en ningún candidato un plan confiable’: Alfonso Orejel, Escritor mochitense

“Es preocupante que la mayoría de los candidatos ignoren la importancia que tiene el arte y la cultura en la formación del espíritu. Les consideran suntuarios o lujos de exquisitos. Lo que revela una mayúscula ignorancia. Por ejemplo, no existe en ninguno de los candidatos o las candidatas a la gubernatura del estado de Sinaloa un plan confiable y sostenido -no iniciativas titubeantes y efímeras - para socializar la lectura “.

‘Les faltó más propuesta’: Olivia Torres García, Pdta. de la Asociación Mi Casa Gestión Social

“Aquí lo que más importaba era el enfoque, las propuestas para la ciudadanía, que es lo que nos interesa. Pocos candidatos trataron de enfocarse a lo que iban. Lo que no me gustó es que no debían enfocarse en dimes y diretes y agresiones. Me pareció bien la parte donde se habló del empoderamiento de la mujer para que pueda caminar sin tantos obstáculos y en el tema de la vivienda. Les faltó a los candidatos externarle al pueblo lo que la gente requiere, porque ellos son los que van a gobernar”.

‘Rocha superó los ataques de Zamora’: Raúl Díaz Bernal, Candidato por la alianza Morena-PAS a la alcaldía de Concordia

“Yo siento que el debate es el mejor espacio que pueda tener un candidato para dirigirse a sus electores y decirles qué es lo más importante de su trabajo, y creo que en eso Mario Zamora se dedicó a cuestionar y atacar. Eso demuestra una debilidad, porque se debe atacar con propuestas. A mí me pareció que Rocha fue más puntual, más centrado, mostró más experiencia y en los puntos que tocó superó la postura de Mario Zamora”.

‘Ataques infundados’: José Luis Giusti, Ciudadano

“En términos generales, lo que no me pareció correcto fue tantos ataques infundados y el provocar insultos de parte de algunos candidatos. Sobre las propuestas, considero que la mayor parte de las propuestas fueron creíbles, pero lo que suele pasar es que cuando llegan a gobernar se encuentran con que hay otras dificultades que atender. En cuanto al debate, puedo destacar las propuestas sobre el crédito barato en apoyo a los sectores para levantar la economía y sobre construir hospitales”.

‘Nadie habló de la cultura’: Pedro Antonio Ramos Estrada, Director de ATeNAS teatro Guamúchil

“Me pareció interesante el debate, dentro de lo que cabe, pero es una lástima y una tristeza que solo un candidato habló del deporte. Nadie, absolutamente nadie, habló de la cultura, y es una tristeza muy grande porque la contraparte del Gobierno es la cultura, y la cultura es el pueblo. La verdad, hicieron falta más propuestas de parte de los candidatos. Esperamos que en el otro encuentro, el segundo debate, las planteen y no dejen fuera temas interesantes, como los artistas y creadores”.

‘Mostraron a lo que aspiran’: Gabriel Díaz Arredondo, Empresario de Salvador Alvarado

“Muy bueno este primer debate. Considero que, ejercicios de discusión como este, elevan el interés sobre asuntos cruciales para el futuro de Sinaloa y promueven la participación ciudadana informada. Los ocho participantes nos mostraron lo que aspiran a hacer con sus políticas públicas para mejores oportunidades a los sinaloenses. Cada uno evaluaremos quién lo hizo mejor, y en el segundo debate fortaleceremos nuestra decisión a elección de quién será el próximo gobernador”.