Quien golpee a una mujer no podrá trabajar en gobierno: AMLO por caso de Guardia Nacional

Ciudad de México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador habló sobre el caso del guardia nacional que golpeó a una mujer, explicando que si algún funcionario, no importa el área o dependencia, es encontrado culpable de golpear a una mujer, no podrá trabajar más en el gobierno.

"Se puede decir, fue en la calle no fue en la oficina, no, si ya está en manos de la autoridad y se demuestra que golpeó a una mujer, inclusive sin ser su pareja sentimental o su esposa o lo que sea, si es una mujer, ya una autoridad así no puede seguir, un funcionario no puede seguir laborando en el gobierno", declaró el presidente de México sobre el caso del guardia nacional que golpea a su pareja en calles de CDMX.

Fue el pasado 05 de abril cuando se difundió el video por redes sociales donde se observaba a un joven que golpeaba y estrangulaba a una mujer en la Calzada de las Bombas Coapa, en la alcaldía de Coyoacán, perteneciente a la Ciudad de México.

Tras ello, las autoridades de la CDMX confirmaron que lograron arrestar al hombre vinculado a la agresión a la mujer en la vía pública, de quien no se proporcionó su nombre, no obstante, se revelo por parte de la Guardia Nacional, que pertenecía a dicha institución.

De acuerdo a lo informado por Omar García Harfuch, el hombre de 27 años de edad fue detenido en presunta poseción de una pistola corta, seis cartuchos útiles y 60 bolsas de cocaína.

Al ser cuestionado sobre el caso durante la conferencia Mañanera de este 15 de abril, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que quien golpee a una mujer y sea demostrado y sancionado por autoridades judiciales, ya no podrá trabajar en el gobierno.

Es decir, si el joven de la Guardia Nacional es encontrado culpable de la agresión a la mujer, quien presuntamente es su pareja, ya no podrá laborar en la institución de seguridad ni en ninguna otra dependencia del Gobieno Federal.

López Obrador presumió esta sanción como un método para demostrar que su gobierno no tolerará la violencia contra las mujeres.