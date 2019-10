México.- El pasado miércoles [ayer], el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló la "lista negra" de condonados de impuestos en administraciones pasadas.

Los periodos corresponden del año 2007 al 2018. Dicho periodo corresponde desde el primer año del ex panista y ex mandatario Felipe Calderón y el último del priista y ex presidente Enrique Peña Nieto.

Entre las personalidades que fueron condonadas de impuestos, se encuentra el recién fallecido José José, Galilea Montijo, Angélica Rivera; además equipos de futbol y políticos como Diego Fernández de Cevallos y la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky.

También fue revelado que tanto Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto perdonaron a grandes empresas e incluso hasta la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se acabaron los privilegios fiscales en México. Refrendamos el compromiso de eliminar la condonación del pago de impuestos en el país.



— Gobierno de México (@GobiernoMX) October 2, 2019

¿Quién perdonó más impuestos, Peña Nieto o Felipe Calderón?

Enrique Peña Nieto

Entre las empresas, personalidades de la política y del espectáculo, deportes y organismos públicos el ex presidentes Enrique Peña Nieto condonó 105 mil 21 millones de pesos.

Esto entre los años 2012 y 2018.

Felipe Calderón Hinojosa

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa entre las empresas, personalidades de la política y del espectáculo, deportes y organismos públicos perdonó 83 mil 77 millones de pesos.

Esto entre los años 2007 y 2012.

Es decir que Peña Nieto sin duda fue más "generoso".