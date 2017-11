¿Quién se fortalece en Sinaloa con postulacion de Meade?

Sinaloa.- El presidente Enrique Peña Nieto aceptó la renuncia de José Antonio Meade como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contender como precandidato del PRI a la Presidencia de la República.

En el mismo acto, realizado en la Residencia Oficial de los Pinos, el mandatario nacional tomó protesta a José Antonio González Anaya, quien dejó la dirección de Pemex y fue nombrado nuevo secretario de Hacienda; mientras que Carlos Treviño dejó la administración corporativa de Pemex y fue nombrado por Peña Nieto como nuevo director del organismo.

Meade Kuribreña es saludado por el presidente de la república.

Durante el día de ayer, Meade —quien no es militante, sino simpatizante priista— tuvo diversas reuniones con las agrupaciones políticas del partido tricolor, y por la noche entregó ante la Mesa Directiva del PRI su documentación respaldada por los tres sectores y las cuatro organizaciones políticas del partido para participar en el proceso interno donde designarán candidato. Este miércoles definirá la solicitud.

Ante esto, el politólogo Roberto Rock señala a EL DEBATE que la noticia era algo que estaba ya «cantado» por el tricolor: «La mesura del PRI era la único que de manera certera se dijera que José Antonio Meade sería su candidato oficial.

Desde los acuerdos internos del partido en los que permitieron candidaturas de no militantes del partido hasta los elogios de Luis Videgaray eran muestras de que Meade sería el candidato.

Ahora tendrá que trabajar mucho, ya que es un hombre que iniciará por debajo de todos en las encuestas», señaló Rock.

Panorama en Sinaloa

Analistas políticos entrevistados por EL DEBATE coinciden en que en Sinaloa la figura de Mario Zamora Gastélum, político de Los Mochis que actualmente se encuentra como titular de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, va a ser el brazo fuerte de José Antonio Meade.

Meade Kuribreña al momento de solicitar su registro.

Fernando Zepeda, columnista de EL DEBATE, señala que el grupo malovista será el más afectado con la posible candidatura de Meade: «La posibilidad de una senaduría de Gerardo Vargas está totalmente acabada.

El hombre más cercano en el estado a Meade es Mario Zamora, quien está peleado con el grupo de Malova y en especial con la gente del trébol. En su momento, Meade pidió apoyo a los malovistas para lanzar a Zamora por la alcaldía de Ahome, y lo que recibió fue un plan de parte de ese grupo para expulsar a Zamora del partido. Por esta razón es que deben de estar preocupados», mencionó Zepeda.

La analista Tere Guerra es otra que cree que el malovismo, y en especial Gerardo Vargas, son los más afectados con la posible candidatura de Meade: «Si alguien se verá afectado con Meade como candidato es Gerardo Vargas Landeros.

Recordar que fue este último quien encabezó una campaña contra Mario Zamora; sin embargo, creo que todo el grupo de malovistas tendrá problemas, más de los que ya tienen», declaró Guerra.

"Buscar grupos afines a José Antonio Meade en el estado no es sencillo. Aquí el único que tiene cercanía con Meade es el joven Mario Zamora, de quien seguro estoy que no buscará entrar en una contienda electoral particular, ya que se uniría a la campaña de Meade", señaló el analista Roberto Soltero.

El aspirante a la presidencia de la república con Mario Zamora.

Por su parte, el columnista Saúl Lara señala que la designación de Meade pudiera generar pequeñas revueltas en el estado:

"En Sinaloa hay muchos grupos políticos que simpatizan con Osorio Chong y no con Meade. Esto pude generar malestar en algún sector, ya que hay una unidad relativa en el PRI, la cual pudiera fracturarse si Meade encabeza al partido en 2018. Todos quieren un pedazo de poder, y si el candidato no se los ofrece, pudieran aparecer revueltas contra el que fuera elegido".

Tomás Chávez Salomón, columnista de EL DEBATE de Los Mochis, visualizó que posiblemente Mario Zamora, quien dirige a nivel nacional la Financiera Nacional de Desarrollo, se sume a la campaña por la Presidencia de Meade y espere ser parte del gabinete de llegar a ganar el hoy exsecretario de SHCP:

"Su proyección será a nivel nacional, no es localistas; no obstante, si él quisiera, fuera senador, lo fuera pluri, y entra directo como gente de confianza".

Agregó que hay otro grupo político que también tendrá un beneficio: el grupo del senador Aarón Irízar.

Explicó que cuando al senador de la República Irízar no le tocó ser el candidato del PRI a la gubernatura de Sinaloa se fue con Mario Zamora, y con él José Antonio Meade: «Son los grupos que se están reagrupando aquí», refirió.

Jaime González Ochoa, experto en temas políticos, dijo que a nivel nacional el grupo político que sale beneficiado es el de Luis Videgaray, que, por añadidura, hay una línea con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Además, recalcó que con esa decisión se fortaleció el grupo del Estado de México.

Coincidió con Chávez Salomón en el sentido de que es cierto que gana un grupo político, pero se necesita a toda la militancia, y mal estaría él si se refugiara solo en su grupo que pudiera obtener de amigo y de militantes: «De alguna manera va a ocupar mucho más de lo que nos imaginamos el voto duro de los priistas», señaló Chávez.

Para Aarón Sánchez, columnista de EL DEBATE, los principales beneficiados con el movimiento de José Meade son Zamora Gastélum y el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

El exrector de la UdeO coincidió con que Zamora es el sinaloense más cercano a Meade, por lo que este movimiento lo convertirá en el hombre fuerte políticamente en el estado y con el que muchos querrán cerrar filas, pero también ve beneficios para el gobernador, para quien, de concretarse la nominación, augura un escenario positivo para el resto de su administración.

Otros de los personajes que podrían verse favorecidos —de acuerdo con Aarón Sánchez— serían el empresario de la carne Jesús Vizcarra Calderón, Heriberto Galindo y en general todo el sector empresarial sinaloense, sobre todo el grupo Coppel y sus socios.

Ayer, a las 20:30 horas, José Antonio Meade se reunió con la Comisión Política Permanente del PRI para entregar su registro como aspirante a la Presidencia por el partido tricolor.

La postulación en redes.

Al revisar redes sociales twitter y facebook de los siguientes personajes que felicitaron alrededor del filo de la madrugada.

Como el caso de la senadora Diva Hadamira Gastélum del PRI, la diputada local priista Irma Tirado no emitió comentario sino que retwitteó una publicación del presidente nacional Ochoa Reza.

Felicito al Dr. @joseameadek por su extraordinario desempeño como servidor público en las tres secretarias en las que estuvo al frente!! pic.twitter.com/5uUxZJ4wkG — Maribel Chollet M (@MaribelChollet) 28 de noviembre de 2017

Quienes aún no felicitaban al mandatario a través de sus redes sociales facebook y twitter son:

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, el sinaloense Bosco de la Vega aún no se pronuncia. Tampoco en sí el Consejo Nacional Agropecuario

Comparmex nacional emitió un comunicado sobre los pendientes que esperan resolver con el nuevo secretario de hacienda sin embargo no emitieron posicionamiento ni respaldo a Meade.

Mi reconocimiento a un gran amigo y aliado de Sinaloa @JoseAMeadeK, hombre sencillo, de valores, capaz e íntegro, siempre echado para adelante al servicio de México. Contigo ¡México gana! pic.twitter.com/invVbRX7na — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) 28 de noviembre de 2017

Quien tampoco felicitó públicamente a Mede fue el presidente del PRI en Sinaloa, Carlos Gandarilla, ni en twitter o facebook

Con información de El Universal, Reforma, Notimex y AP.