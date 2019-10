Quién tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López

México.- En la conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, fue tomada por el gabinete de seguridad en conjunto y que él mismo como presidente apoyó su liberación.

la decisión la tomó el gabinete de seguridad, los secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad Pública, yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección, que no haya muertos, lo más importante es la paz

Dijo López Obrador. El gabinete de seguridad informaran cuánto tiempo estuvo Ovidio Guzmán Loera, y cómo se dio la liberación.

La debilidad del Estado mexicano

"Acerca de la debilidad del Estado, es más una cojetura de los expertos, sobre todo de los expertos, conservadores, no van a estar contentos con nada eso no tenemos duda de que fue la mejor decisión, el poder no es violencia, el poder es humildad, solo tiene sentido si se pone en virtud..."

Yo encabezo un gobierno civilista, no una dictadura militar: AMLO

Agregó el mandatario mexicano que no encabeza una dictadura militar, aseguró esto tras las decisiones tomadas.

yo encabezo un gobierno civilista, no es una dictadura militar, o un gobienro civil con afanes autoritarios, cuesta trabajo que esto se entienda, pero tampoco los hechos van a demostrar que nos epuede eso que tú estas planteando que fue un rotundo fracaso,

Agregó que "ESA política autoritaria causó miles de muertos mas de un millón de víctimas, nosotros no vamos a seguir con eso no queremos la guerra, pero bueno son visiones, puntos de vista, yo he sostenido que la paz y la tranquilidad".

López Obrador aseguró que no se va a fortalecer el narcotráfico

López Obrador aseguró que no se van a fortalecer, cómo son de otros procesos, "cómo se va fotalecer una organización que utiliza la violencia"

Nosotros tenemos una política definida para garantizar la paz y la tranquilidad, y ya sabemos lo que no hay que hacer, el uso de la fuerza,l a violencia, las masacres, ya sabemos que eso no da resultados, sin embargo nuestros adversarios les gustaría que continuaramos con lo mismo

Aseguró de AMLO.

No hay impunidad porque no hay contubernio entre delincuencia y autoridades: AMLO

Aseguró que está bien pintada la raya entre autoridades y delincuencia, que la decisión tomada ayer era con la intención de proteger la vida.