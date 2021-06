Quiénes son los "Mastines", el grupo de autodefensa electoral del RSP en CDMX

El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) presentó al grupo "Mastines", definido como una autodefensa electoral en la Ciudad de México de cara a las elecciones del próximo 6 de junio.

La presentación del grupo fue encabezada por Pedro Pablo de Antuñano, presidente de RSP en la CDMX, quien detalló que el día de los comicios se contará con tres células de "Mastines", cada una integrada por 50 personas.

"El objetivo será desarticular y denunciar ante las autoridades (posibles) delitos electorales", enfatizó el presidente del partido en la capital.

Las células, explicó el político, buscarán evitar la compra y coacción del voto mediante despensas, productos o dinero en efectivo, principalmente por parte de los candidatos que busquen reelegirse.

Los 150 "Mastines", que son militantes y simpatizantes autorizados del RSP, recorrerán puntos que tienen identificados como posibles zonas de delitos electorales, por lo que se concentrarán en vigilar casillas en las alcaldías Gustavo A. Madero, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Coyoacán, precisó de Antuñano.

“Vamos a movilizarnos con el grupo Mastines sin ningún tipo de arma, pero es importante que sepan los candidatos reeleccionistas que no nos vamos a dejar, no vamos a permitir atropellos, no vamos a permitir más amenazas y agresiones, no vamos a permitir el reparto de despensas, de dinero y de tarjetas. Mastines no producirá violencia, pero no permitirá agresiones", afirmó el martes.

Cuestionan apariencia de "Mastines"

Al ser cuestionado sobre la apariencia intimidatoria de los "Mastines", el presidente de RSP en CDMX aseguró que no debe existir preocupación, pues los integrantes no interactuarán con los votantes, solo se restringirán a evitar y detectar posibles delitos electorales.

“Somos un partido de izquierda, somos antifascistas y las cabezas rapadas no tienen nada qué ver con la ultraderecha, somos un grupo de autodefensa electoral", reforzó.

A pesar de las declaraciones del abanderado capitalino de RSP, la leyenda presentada en una de las imágenes del grupo de autodefensas dejo una incógnita al advertir: "Si te vemos comprando votos o dando despensas te damos en tu p*ta madre".