¿Por qué no acompañará Beatriz Gutiérrez a AMLO en su viaje a Estados Unidos?

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller no lo acompañará en su próximo viaje que realizará a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump.

Durante la conferencia diaria de este lunes 6 de julio "No, no me acompaña Beatriz", respondió el mandatario a la pregunta de si su esposa Beatriz Gutiérrez Müller viajaría con él a Estados Unidos.

La comitiva la integra el secretario de Relaciones Exteriores, el coordinador de Presidencia de la República, Alfonso Romo, la secretaria de Economía Graciela Márquez y Daniel Asaf, de la Ayudantí; y allá, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcenas

Explicó López Obrador, respecto a las personas del Gobierno de México que viajará a la reunión del próximo miércoles a Estados Unidos.

López Obrador señaló que este lunes 6 de julio a las 9:30 horas tendría una llamada con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya que este no viajará a Estados Unidos para tener una reunión presencial entre los mandatarios del T-MEC.

Conversamos con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Coincidimos en la importancia del T-MEC. No podrá acompañarnos en Washington, pero aceptó visitar México tan pronto sea posible. Tenemos muy buena relación. pic.twitter.com/yRsSM3VsnE — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 6, 2020

El presidente de México también señaló que únicamente 12 personas de los medios de comunicación podrán asistir a la visita de Estado.

"Van a ir compañeros de medios, camarógrafos para transmitir. No sé si Jesús decidió ir, porque él sí tiene invitación abierta, permanente, para ir por si se requiere ampliar información. Van también periodistas, mujeres, hombres, algunos de ustedes, los que se pueden, porque nos limitaron en número, 12 informantes, periodistas mexicanos que nos van a acompañar", explicó.

Viaje en avión comercial

Adicionalmente, López Obrador informó que viajará a Estados Unidos en un vuelo comercial, ya que daría uso de los aviones militares en casos de emergencia.

"Acerca de cómo me traslado, pues es lo mismo, no hay necesidad de ir en un avión particular. Ya he dicho que en caso de urgencias, y toco madera, utilizaría aviones, helicópteros de la Fuerza Aérea o de la Secretaría de Marina, pero sólo en caso de emergencia”, señaló.

Mencionó que la relación con el gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump, es de respeto mutuo "Yo quiero decirle al pueblo de mi país, ha habido una relación de respeto mutuo, no solo al gobierno sobre todo al pueblo de México, no es el mismo trato de antes y esto se puede probar en declaraciones, en mensajes. Es una situación completamente distinta", enfatizó López Obrador.

El presidente de México llegará a Washington, Estados Unidos este martes por la noche, y el miércoles comenzaría con las actividades oficiales, iniciando con una ofrenda al monumento de Abraham Lincoln

“Ya estamos preparados, ya sabemos cómo vamos a viajar, va a ser en avión de ruta, avión comercial. Vamos a llegar a Washington por la noche y el miércoles iniciamos actividades, vamos a llevar ofrendas al monumento de Abraham Lincoln y de nuestro patricio Benito Juárez, luego vamos a la Casa Blanca y hay encuentros, reuniones hasta la tarde-noche”

Reunión de AMLO con Donald Trump

En la agenda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contempla que el miércoles 7 de julio la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Después del encuentro, realizarán una cena con empresarios con los que se tratarán sobre el T-MEC, cadenas productivas y la cooperación de Salud.

De acuerdo a información extraoficial, se tiene considerado que ambos presidentes realicen un comunicado conjunto, aunque no realizarán una conferencia de prensa juntos.

Ceremonia oficial del T-MEC

El jueves 9 de julio, llevarán a cabo una ceremonia oficial de inicio del El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y la reunión con sus Jefes de Estado, a pesar de la ausencia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Indicó que el gobierno estadounidense ofreció un hotel "Casa Blair" donde hospedan a mandatarios, sin embargo, él se alojará en la embajada mexicana.

"Nos ofrecen un hotel con habitaciones, desde luego la seguridad. Están reparando una casa que hay en el interior de la Casa Blanca para hospedar a jefes de Estado, eso nos los explicaron y por eso lo del hotel para toda la comitiva con cargo al gobierno de Estados Unidos Mexicanos, es decir, no pagamos nosotros."

Además, enfatizó que irá "sin miedos y temores", como lo hace en las diferentes partes de México, advirtiendo de los "escándalos" que pudiera desatar.

"Y voy también, como lo hago aquí en el país, sin miedo, sin temores, con mi conciencia tranquila y con mi frente en alto. Esto también lo digo porque los conservadores luego hacen ruido y escándalos", indicó.

Encuentro con migrantes mexicanos en Estados Unidos

López Obrador, señaló que tiene pensado regresar a México el mismo jueves 9 de julio.

"Tengo pensado regresarme el jueves, ya ven la querencia cómo llama, la tierra llama; entonces vamos a procurar regresarnos el jueves, porque toda la ceremonia y toda la reunión de trabajo es en la Casa Blanca y ya se tiene una agenda. Vamos a estar ahí trabajando e intercambiando puntos de vista”, destacó.

El presidente destacó que sería "difícil" realizar un encuentro con migrantes mexicanos en Estados Unidos, sin embargo enfatizó que los representaría.

Es muy difícil porque llevamos poco tiempo, pero sí voy a hablar de ellos, o sea, sí voy a representarlos, aunque no nos podamos encontrar, vamos a estar juntos, así como estamos, unidos, abrazados, de manera fraterno

dijo.

López Obrador mencionó que hablaría de los migrantes y que informaría sobre lo que se trate en relación a ellos "No van a ser, de ninguna manera, ignorados, van conmigo", agregó.

