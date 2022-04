"Quiere vengarse de mí", Loret de Mola envía fuerte mensaje a AMLO

México.- El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere vengarse de él por haber revelado los casos de corrupción en su gobierno y en integrantes de su familia.

En las últimas semanas, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal ha acusado al periodista de W Radio de corrupción y de haber encubierto acciones de gobiernos pasados. Los ataques contra Loret de Mola de parte del mandatario federal aumentaron a raíz de la investigación donde se reveló la vida de lujos de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.

"A punta de calumnias y ataques el presidente @lopezobrador_ quiere vengarse de mí por haber exhibido los escándalos de corrupción hasta en su familia. Me quiere doblar. Pero yo no me voy a doblar", escribió el periodista.

Leer más: AMLO ha mencionado a Carlos Loret de Mola 134 veces durante 60 mañaneras

A través de su cuenta oficial de Twitter, Carlos Loret de Mola subió un video donde acusa al presidente López Obrador de llevar varias semanas "obsesionado" con el tema de sus bienes y del salario que percibe.

Acusa Loret de Mola venganza de AMLO en su contra/Fuente: Twitter @CarlosLoret

"Yo sé que lo hace para esconder que no puede explicar cómo su hijo se volvió millonario de la noche a la mañana sin trabajar", señaló el extrabajador de Televisa sobre los comentarios y exhibiciones que ha hecho el jefe de Estado en sus conferencias matutinas sobre su persona.

El periodista aseguró que lo que está haciendo el Presidente de la República es calumniarlo, ya que este ha afirmado que los bienes que tiene Loret de Mola son "fruto de la corrupción".

"Mire presidente, sé que usted esto no lo entiende muy bien, pero se llama trabajo. Yo desde hace más de 20 años he tenido trabajos formales a la vista de todos", refirió el conductor de W Radio sobre los espacios en medios de comunicación donde ha laborado a lo largo de los años.

Tras enfatizar que gracias a sus trabajos formales ha podido mejorar su calidad de vida, Carlos Loret de Mola hizo hincapié en que no es él, sino el mismo presidente López Obrador el que no ha podido informar de qué ha vivido.

Asimismo, el periodista aprovechó la oportunidad para asegurar que él no es corrupto y que, por más que busque, no le va a encontrar un "chayote", remarcando que solamente está ejerciendo la labor periodística.

"Usted ha decidido usar todo su poder para calumniarme por venganza, y con sus mentiras ha puesto en riesgo la seguridad de mi familia. Ha usado usted todo el poder el estado para emprender una persecución contra un periodista", criticó.

Leer más: "Es el edificio más exclusivo de la CDMX": AMLO sobre el departamento de Loret de Mola

En este sentido, Loret de Mola apuntó que la persecución que ha encabezado el presidente López Obrador se debe a que el mandatario no ha podido desmentir ni tan solo "un renglón" de las investigaciones que revelan los casos de corrupción de su gobierno y de su familia.