Quieren enlodar al AIFA: acusa AMLO campaña de desinformación y manipulación

Ciudad de México.- El presidente AMLO aseguró que se está realizando una campaña de desinformación para “enlodar” el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, obra del Gobierno Federal que será inaugurada este lunes 21 de marzo.

Desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador indicó que sus adversarios han indicado que “se hace como una semana” para llegar hasta el AIFA.

Sin embargo, AMLO pidió que se presentara un informe sobre las rutas, tanto viales como de transporte público para llegar hasta el complejo aeroportuario ubicado en Santa Lucía, Estado de México, al norte de la CDMX.

Leer más: En 5 años, el homicidio doloso se ha reducido en 26.4% en México: Rosa Icela Rodríguez

“Vamos a informar sobre cómo llegar el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, porque ya ahora esa es la campaña en contra de que se va hacer una semana para poder llegar. Vamos a informar porque nos interesa bastante que no haya desinformación y manipulación. Es una obra tan importante que la quieren enlodar nuestros adversarios”, declaró el mandatario federal.

Se hacen 40 minutos

El día de ayer, el presidente Andrés Manuel informó que comprobará que se puede llegar desde la Ciudad de México hasta el AIFA en 40 min, en un viaje realizado en coche.

“Voy a dormir aquí (Palacio Nacional) porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto, bueno, media hora, 40 minutos, porque me voy a ir a las 4:00 de la mañana (…) no, a las 4:00 no, a las 4:00 me voy a levantar, pero me voy a ir como a las 5:00 para estar como a las 6:00 allá”, aseveró el mandatario federal.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel dormirá en su domicilio ubicado en Palacio Nacional en la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México.

Leer más: Vinculan a proceso a El Bronco

“Entonces me voy a quedar aquí, allá nos vamos a ver a las 7:00, va a haber la conferencia y yo voy a estar a las 6:00 en la reunión de seguridad", agregó AMLO.