¡Quieren manchar mi nombre! Denuncia Julio Scherer a Alejandro Gertz y a Olga Sánchez Cordero

México.- Julio Scherer, ex consejero jurídico de AMLO, aseguró que Gertz Manero y Sánchez Cordero quieren manchar su nombre, pues están actuando bajo un modus operandi “extorsivo” contra él.

Fue a través de una publicación realizada en la revista Proceso que Julio Scherer Ibarra, abogado y ex consejero jurídico del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, denunció la situación que legal que está enfrentando contra el titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz Manero y la senadora Olga Sánchez Cordero (ex titular de la Secretaría de Gobernación).

"Más allá de mí, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero deshonran el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución en cada uno de sus excesos. La traición habita en ellos", sostuvo Julio Scherer contra la senadora y el fiscal.

"Gertz ha pedido información de todo tipo de trámites que yo haya hecho ante todas las dependencias públicas en los últimos 11 años. Eso es una pesquisa ilegal. No me importa porque nada tengo que esconder", aseguro el ex consejero jurídico de AMLO.

Sobre Sánchez Cordero, reconoció que hubo diferencias cuando era Secretaria de Gobernación. Lo cual ha sido dado a conocer por el propio presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

"El Presidente de la República decidió que el asunto prioritario en la Segob sería el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y por decisión suya se limitaron las atribuciones en materia de seguridad en esa dependencia", explicó Julio Scherer.

"Como es de dominio público, la responsabilidad en los asuntos de seguridad descansó en el entonces Secretario de Seguridad Alfonso Durazo y la Secretaría a cargo de Olga Sánchez Cordero se vio acotada en sus áreas de competencia respecto a la 'supersecretaría' que operó en tiempos de Enrique Peña Nieto".

Ante ello, Scherer Ibarra apuntó, la interlocución con la Fiscalía y el Poder Judicial recayó en él en calidad de consejero jurídico de la Presidencia.

"La Ministra en retiro no se permitió sobreponerse al desengaño y desde entonces emprendió una investigación sobre mi persona y mis actividades profesionales", señaló.

"En un amplio documento, Sánchez Cordero presentó una serie de fabulaciones respecto a mi relación con despachos como el de Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca, así como el bufete Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá Abogados, entre algunos otros".

Scherer indicó que el México no podrá cambiar del todo mientras la justicia sea rehén de hombres como Gertz Manero.

"Los delitos en los que ha incurrido son cada vez más evidentes: el uso de recursos públicos en sus asuntos personales y la persecusión contra quien pueda resultarle un estorbo para resolverlos es una constante".

Mi actuar es honesto: Lo que Olga Sánchez Cordero respondió a Julio Scherer tras el periodicazo

La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que todas sus acciones como Secretaria de Gobernación se rigieron bajo el principio de honestidad y que son falsas las aseveraciones que sobre su persona hace el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

"Quienes siguen los principios rectores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, hoy podemos seguir adelante y caminar por donde sea, con la frente en alto y la conciencia tranquila.

"Yo puedo decir con total tranquilidad que todo mi actuar siempre ha estado marcado por el amor a mi país, y la más absoluta honestidad en mis acciones, para llevar adelante la transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que nuestro México requiere" , afirmó Sánchez Cordero en un post en Twitter.

La senadora refirió que Julio Scherer ha mencionado en su escrito que "es hora de hablar". "Coincido. Dejemos que los órganos de impartición y procuración de justicia hablen.

"Es hora de hablar del trabajo de una mujer que desde la Secretaría de Gobernación siempre veló por el interés superior de nuestro País y de la gobernabilidad", puntualizó Sánchez Cordero.

La ex Ministra agregó que no va a caer en el juego de hablar de las afirmaciones falsas que hacen sobre su persona y del actuar en su encargo como Secretaría de Gobernación, para que sea un distractor.

"De mi parte doy por cerrado este tema. Dejemos que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie", concluye la presidenta del Senado en su escrito.