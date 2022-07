Quieren un PRI a modo: 'Alito' Moreno responde a Layda Sansores por audios filtrados

México.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno, le respondió a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por los audios filtrados que lo han vuelto objeto de críticas y polémica, aunque sostiene que se trata de una campaña de difamación en su contra, pues que asegura que el gobierno de AMLO quiere "un PRI a modo".

En el programa de Atypical Te Ve, con Carlos Alazraki, 'Alito' Moreno acusó a Layda Sansores de haber obtenido los audios de manera ilegal con el fin de realizar un montaje para difamarlo políticamente.

El líder del PRI aseveró que estas acciones son propias de un "gobierno represor", por lo que pidió no hacer juicios sumarios con base en "filtraciones ilegales", pues asegura que no tiene "nada que esconder" y sus propiedades están acreditadas.

"Esto es propio de un gobierno dictatorial, de un gobierno represor, porque nosotros no podemos basarnos hoy con los problemas que tiene el país en los distractores que hay. Yo no tengo nada que esconder, mi patrimonio es público, lo he acreditado durante toda mi vida, y esto es parte de una campaña y de una guerra sucia del gobierno, porque yo les dije que no a la reforma eléctrica, porque les he dicho que no a la reforma electoral", aseguró el priista.

Alejandro Moreno señaló que el gobierno de AMLO tiene como objetivo "tener un PRI a modo", por lo que buscan difamarlo para forzar su salida de la dirigencia del tricolor con tal de ganar las elecciones presidenciales de 2024.

Ante eso, aseguró que la oposición se mantiene unida y lo tendrían que "matar" para dejar de criticar los "errores" del gobierno de Morena.

"Lo que quiere este gobierno es tener un PRI a modo, y eso no lo va a tener, entonces yo lo único que siempre diré es: hay que rechazar cualquier intento de romper el régimen democrático (...) a mí primero me tienen que matar para callarme y para no señalar los errores de este gobierno", dijo.

El priista incluso retó a quienes tengan pruebas en su contra a acudir ante las autoridades correspondientes. "Si tienen algo, que vayan a las instituciones, que denuncien, que ellos tienen que acreditar", aseveró.

"Yo jamás haría esas expresiones y es algo ilegal, es algo que se ha hecho fabricado, montado", insistió ante los cuestionamientos de la expriista Beatriz Pagés, quien le pidió demostrar que los audios son falsos.

Desde que comenzó la polémica por la filtración de sus audios por parte de Layda Sansores, 'Alito' Moreno se ha empeñado en acusar una "persecución política" en su contra emprendida desde el gobierno de López Obrador, lo que denunció ante organismos internacionales durante su reciente viaje a Europa.

Las grabaciones exhiben al dirigente del PRI haciendo declaraciones polémicas, como que "a los periodistas hay que matarlos de hambre", además de implicarlo en posibles actos de corrupción y delitos electorales.

A esto se suma la investigación en su contra que realiza la Fiscalía de Campeche por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, lavado de dinero, abuso de autoridad, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Posteriormente, el gobierno de AMLO anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra 'Alito' por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, tráfico de influencias y desvío de fondos federales. Sin embargo, la publicación del anuncio fue borrada de Twitter para no interferir con el debido proceso.