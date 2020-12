Quiero entregarme en cuerpo y alma a servir a Sinaloa: Imelda Castro

Sinaloa.- Imelda Castro Castro, originaria de Agua Caliente de Cebada, pueblo enclavado en la sierra de Sinaloa municipio, y creada en el seno de una familia humilde, admite haber vivido la adversidad en carne propia, tanto en lo económico, como en lo familiar y en lo personal, y justo hoy que ocupa una posición privilegiada en la política como senadora de la república, reconoce sus aspiraciones por convertirse en candidata de Morena a la gubernatura de Sinaloa para materializar su sueño, su propia utopía: la transformación de Sinaloa y un mejor bienestar para todos.

Hija de un campesino temporalero y de un ama de casa, y la mayor de diez hermanos, Imelda tiene en su familia su gran aliciente, su principal respaldo y al mismo tiempo su mayor ejemplo: el de mujeres que han sabido conducir el destino de sus familias, y afirma que así lo ha replicado en su caso, como madre soltera de dos hijas: María Fernanda, su hija biológica, y Abril Yolanda, quien en realidad es su sobrina, pero vive con ella y la ha criado como su hija desde los 13 años, luego de que perdiera a su madre biológica.

Imelda aprendió a leer a los cuatro años de edad, instruida por su madre, quien le inculcó el gusto por el género de la novela y de la poesía, hábito que como estudiante le permitió notas destacadas en materias de español y sociales, y que le abrieron los ojos desde muy temprano en temas de justicia social, percepción que poco a poco la formaron como luchadora social, siempre de izquierda, y que ya como habitante del Batamote, en Guasave, a donde su familia se trasladó cuando ella era apenas una niña, la hicieron incursionar en la política.

¿Cómo es su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador?

"Es una relación que viene desde que él era presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, cuando yo trabajé un tiempo en el Comité Ejecutivo Nacional, en la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, cuando dijo que el PRD debería ser un partido que siempre estuviera en movimiento, defendiendo las causas de la gente. Desde entonces. Me tocó sufrir junto con él esta situación del fraude electoral que nos hizo Calderón, y luego toda la etapa de lo que fue aquel gabinete de sombra, el Gobierno legítimo. Siempre estuve con él en todas las giras, en 2005, 2006 y 2007".

¿Se ha reunido con él?

"En lo personal, no, nunca le he solicitado verlo de manera personal. No necesito hacerlo. Nos reunimos en desayunos. Cada seis meses tenemos una reunión con él, como senadores, como senadoras. Siempre nos saludamos con amabilidad, intercambiamos algunas frases, algunas cosas del momento. Yo he dicho en tono de broma a veces: cuando Andrés Manuel llegó a la izquierda, yo ya estaba aquí; pero cuando él llegó, yo lo empecé a seguir como el gran líder que era, y que hoy lo ha demostrado como presidente de la república".

¿Cómo ve la competencia al interior de su partido, Morena?

"Lo veo muy bien. Hay una plantilla de aspirantes muy buena que creo que se garantiza que Morena va a ganar la gubernatura el próximo año. No tengo la menor duda".

¿Por qué quiere ser gobernadora?

"Quiero ser gobernadora porque quiero contribuir durante seis años, quiero entregarme, consagrarme en cuerpo y alma seis años a servir a Sinaloa, para que podamos tener seis años de transformaciones aceleradas, porque creo que sí se puede en tanto que estamos en un entorno favorable. La política necesita honestidad, necesita congruencia, necesita una entrega religiosa; es decir, al servicio público a favor del prójimo. No se puede estar en la política y estar haciendo otras cosas, incluso no se puede hacer política pensando en el poder por el poder. El poder tiene que estar al servicio de la gente, y yo tengo esa gran vocación, por eso quiero ser gobernadora.

Tengo muy claras las transformaciones de carácter económico que hay que hacer, cómo los empresarios, cómo las empresarias se tienen que incorporar. Los jóvenes emprendedores son un gran motor de la transformación económica de Sinaloa porque tienen una visión distinta. Creo que con ellos se puede transformar Sinaloa".

¿Qué la hace diferente del resto de los aspirantes? ¿Qué ofrece diferente?

"Me parece que mi hoja de vida es una hoja totalmente limpia. Conmigo no va a haber campañas negras. Conmigo no va a haber material para que puedan hacer una campaña negra, ni siquiera podrán hacer una campaña gris, y eso creo que a Morena le hace falta. Es decir, la transformación es completa o no es. No puede haber ni simulaciones ni transiciones ni podemos ralentizar la transformación".

¿Ve condiciones para que Morena postule a una mujer a la gubernatura de Sinaloa?

"Por supuesto, incluso en todo el país. Quiero decirte que las siete mujeres que el INE ha planteado en el país serán una realidad en Morena, mínimo siete. Mario Delgado lo ha dicho, que independientemente de lo que resuelva el Tribunal, en Morena la paridad de género es una realidad, entonces en Sinaloa por supuesto que puede haber una mujer candidata".

¿Ve riesgos al planteamiento del INE con la impugnación que salió del Senado?

"Qué pienso yo de esa impugnación. Pienso que no tiene futuro, y pienso que en los próximos días el Tribunal Electoral va a ratificar los criterios del INE. No me queda la menor duda que así va a ser".

¿Cree que el INE se haya extralimitado en sus funciones, como ha sido señalado?

"No. Esa opinión yo no la comparto. Creo, a la inversa, que el Poder Legislativo dejó una laguna, y entonces tienen que legislar. Seguramente, el Tribunal le va a decir al Poder Legislativo: “No es que el INE haya usurpado tus funciones, es que tú estás obligado a legislar”, y seguramente va a mandatar a que se legisle".

¿Pudieron dejar esa laguna a propósito?

"Probablemente. Probablemente".

¿Cómo anticipa las elecciones del 2021?

"Va a ser una elección ahora doblemente a través de las redes sociales. Va a ser una elección atravesada por la pandemia, por brotes, rebrotes, aun y cuando la vacuna está por llegar a México y se va a aplicar en diciembre a adultos mayores, a médicos y enfermeras, y, probablemente a partir de enero, ya empiece el resto de la población. Veo una competencia muy interesante, y qué bueno. Puede haber coalición. Cuando menos por el lado nuestro, yo creo que sí va a haber una coalición, y por el lado opositor se está construyendo también. Me parece interesante que la ciudadanía tenga opciones fuertes para decidir, porque eso hace que el que va ganando sea mejor y pueda brindarle verdaderamente a la gente una oferta de transformaciones de la realidad que estamos viviendo".

¿Les implica algún reto adicional el que AMLO no aparezca en las boletas en 2021?

"No va a estar el presidente, no va a estar su nombre, pero va a estar en juego un modelo de desarrollo social que está en marcha, que es el estado de bienestar en México en esta nueva época, y creo que el ciudadano va a ir a defender el estado de bienestar incipiente que estamos construyendo en México. No necesitamos que el presidente esté en la boleta electoral. Creo que está el modelo que él representa, la visión política que él representa, en donde, repito, los partidos políticos, la política, debe de ser más cercana a la gente, donde no sea el dinero el que mande, en donde no sean las cajas de dinero, las maletas de dinero que se tiran en campaña políticas. Creo que, en eso, por cierto, yo de una vez convocaría al INE, porque, así como ha estado activo en muchos temas, debe estar muy activo en revisar la ruta del dinero en tiempo real".

¿Cuál cree que sea el principal problema e Sinaloa en estos momentos?

"El principal problema en Sinaloa digamos que es el principal problema en el país, que es la crisis sanitaria y sus consecuencias, consecuencias que van a afectar la vida económica, social, de convivencia de los sinaloenses por muchos tiempo. Luego está en segundo término el tema económico, de recuperar los empleos, de revisar la situación de los empresarios, de generación de nuevos empleos, todo el tema salarial, la parte económica; y el tercer gran tema es la salud mental, porque si no atendemos la salud mental de Sinaloa y el país, me parece que las secuelas que va a dejar esta pandemia serán muy fuertes".

¿Cuál cree que sea su mayor fortaleza?

"Mi trayectoria política, que siempre he estado en un solo lado, no he ido y venido de la izquierda al PRI, y de regreso. Soy una mujer de una sola pieza que ha estado en la política siempre con un objetivo, que es la transformación. Esa, creo yo. Digamos, los valores que me respaldan en la trayectoria política".

¿Alguna debilidad?

"Creo que mi debilidad es emocional, es una debilidad que tengo que reconocer. Yo en la política a veces me quiebro. Hay quienes dice que esa es una debilidad del político. No sé si sea debilidad, pero yo sí me quiebro cuando veo una injusticia así terrible, exagerada, profunda, cosas que no te puedes explicar en la vida, y me ha tocada vivirlas en la política. En estos más de treinta años que tengo participando, reconozco que he llorado, que me he quebrado".

¿Cuál considera hasta hoy su mayor éxito?

"Lo que yo le he llamado, como dice Machado, mi equipaje ligero. No tengo más patrimonio o tengo un patrimonio enorme que no tiene valor, que es la honestidad, la congruencia. Insisto en eso, aunque sé que se puede pensar como que me estoy autoelogiando, y halago en boca propia es vituperio, pero en este caso lo hago con mucha responsabilidad. Creo que mi mayor éxito está en eso, en la honestidad. Es más, a mis 51 años, casi 52 años, te puedo decir que la honestidad es rentable, que la honestidad da resultados, y sobre todo da una gran satisfacción y seguridad en la vida. No tienes ningún remordimiento cuando has llegado a los 52 años viviendo en la justa medianía, regresándole a los demás lo que te han dado, en cada paso".

¿Algún tropiezo?

"No tropecé yo, tropecé en el partido en el que yo militaba, que es el PRD. Creo que el Gobierno que apoyó el PRD, y yo como parte del PRD, fue el Gobierno de Malova (en 2010), pero tampoco podemos decir que es un tropiezo nuestro. Finalmente, nosotros buscamos que hubiera un cambio, una transformación, una alternancia democrática, una alternancia que beneficiara a la sociedad sinaloense, y no se logró".

¿Hay algo a lo que usted le tenga miedo?

"El miedo siempre me acompaña. Creo que es una emoción que te ayuda a estar alerta, no bajar la guardia en la vida, porque te permite saber por dónde caminas. Evidentemente, sí tengo miedo, he tenido miedo en la actividad que he realizado; sin embargo, todas las medidas que hemos tomado han sido en materia legislativa. Yo no he afectado con mis decisiones nunca a nadie, ni pienso hacerlo".

¿Se considera usted una mujer suspirante en la política o con proyecto?

"Totalmente con proyecto. Cuando hablo de proyecto, no es solamente ideas sueltas, soñadoras, utópicas, sino también de eficacia. Hay un proyecto que en seis años puede tener una ruta pronta, eficaz, en Sinaloa, pero en realidad el proyecto se viene construyendo desde los 16 años que empecé a participar en política. No suspiro, aspiro, y no suspiro porque la verdad a mí el poder no me impresiona. No tengo una obsesión. No tengo una ambición. De hecho, por eso estoy en esta recta final con esta tranquilidad, porque para mí no es un tema de vida o muerte tener un cargo. Es más, debo decir que los cargos han llegado a mí, y yo no les he buscado".

¿Con qué partido político o tipo de persona no haría jamás un pacto?

"En este momento histórico, evidentemente con el PAN y con el PRI. Creo que son los dos grandes adversarios que hoy tenemos. Por cierto, no todos los panistas y no todos los priistas. Yo tengo amigas y amigos militantes del PAN y del PRI. Cada vez están menos en esos partidos, más libres son ahora, pero históricamente he tenido amigos y amigas. Hablo más de lo que representaron para el país el PAN y el PRI, por eso digo que con ellos no llegaría a acuerdos electorales; pero, una vez dentro del Gobierno, encabezando un Gobierno, por supuesto que llamaría a una mesa de partidos políticos, porque para que un Gobierno sea eficaz, que dé resultados y sea de alta calidad, debe tener una oposición de calidad".

Si usted fuera gobernadora, ¿cuál sería su principal compromiso con los sinaloenses?

"Orientar todos los recursos humanos, materiales y financieros del servicio público para mejorar la calidad de vida en esos ámbitos que decía ahorita: en la salud, incluida la salud mental, y en la economía".

