"Quiero que Sinaloa sea el mejor estado para vivir": Sergio Torres

Culiacán, Sinaloa.- Sergio Torres Félix, quien a principios de noviembre renunció a la Secretaría de Pesca del Gobierno del Estado, se distanció del PRI y hoy es virtual candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa, se describe como un típico sinaloense:

«Sencillo, entrón, leal, solidario y trabajador». Al mismo tiempo, asegura que verse cuesta arriba en la carrera por la gubernatura no lo intimida; al contrario, lo motiva, porque su vida siempre ha sido así, de retos, y eso le gusta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Nacido en Los Vasitos, sindicatura de Las Tapias, Culiacán, donde vivió parte de su infancia, aunque luego se trasladó a la ciudad con su familia, a la colonia Rafael Buelna, el exalcalde comparte uno de sus anhelos truncados en entrevista para DEBATE: que su padre, quien fuera policía municipal asignado a la seguridad de la presidencia municipal, y quien le consiguió su primer trabajo formal haciendo el aseo en Palacio Municipal cuando apenas tenía 16 años de edad, no haya podio atestiguar su crecimiento, la formación de su familia ni acompañarlo en su llegada a la alcaldía, el máximo cargo en ese edificio que alguna vez barrió gracias a su apoyo.

Hoy, aliado con Movimiento Ciudadano, Sergio dice sentirse fuerte, listo y preparado para la contienda electoral del próximo 6 de junio, y reafirma que quiere ser gobernador porque quiere que Sinaloa sea el mejor estado para vivir en nuestro país.

Al margen de los cargos que ha tenido, díganos, ¿quién es Sergio Torres?

«Sergio Torres es el típico sinaloense: sencillo, entrón, leal, solidario, trabajador. Tengo 54 años de edad. Estoy casado con mi esposa, Aurora. Tengo dos hijas, Karla Melissa y Ana Lizeth, y nací en una comisaría que se llama Los Vasitos, de la sindicatura de Las Tapias».

¿Se considera un hombre de familia?

«Sí. Soy hombre de familia. Nací y crecí con principios y valores que me inculcó mi papá, que en paz descanse, y mi mamá todavía me los sigue inculcando y recordando. Tiene 92 años mi mamá, está buena y sana. Anda al cien, gracias a Dios. Ella me dice todos los días: “Nunca te olvides de tus raíces y de tus orígenes, hijo”».

¿Cómo se da su incursión en la política?

«Muy joven empecé a trabajar en el Ayuntamiento, a los 16 años. Hacía el aseo ahí en las oficinas, en la oficina del presidente (Roberto Tamayo Müller, en 1983). Ahí me sentaba en la silla. Y dije yo: “Voy a ser presidente”, y me preparé. Tuve ese sueño, y muchos años después fui presidente municipal. Tenía 16 años cuando empecé. Rápido me dieron mi base sindical. Iba a las asambleas y veía que el sindicato estaba unido en aquel entonces, estaba fuerte, pero había muchas carencias. Empecé en el sindicato, alzando la voz a favor de los trabajadores, y años después fui dirigente de ese sindicato. De ahí ya fui regidor, y ahí empezamos».

¿Cómo ve a la «caballada» de enfrente?

«Se me hace que hay buenos cuadros, hombres y mujeres de bien, sinaloenses bien intencionados; pero, como te digo, yo me siento fuerte, me siento capaz, me siento listo y preparado para la contienda del 2021».

¿Es seguro que usted será el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa?

«Sí, es un hecho. Así me lo hizo saber el senador Dante Delgado el día 9 de noviembre pasado. En ese sentido, estoy tranquilo, estoy muy animado, estoy entusiasmado, porque veo que este proyecto, Sergio Torres y Movimiento Ciudadano Sinaloa, es un proyecto ganador».

¿Competirán solos o en alianza?

«Hasta el momento, la decisión de la dirigencia nacional y estatal es ir solos, solos como partido; pero la alianza de nosotros es la más importante: con los ciudadanos».

¿Por qué quiere ser gobernador?

«Porque deseo que Sinaloa sea más grande, más importante, más competitivo, más vanguardista, que se generen más empleos y mejor pagados. Quiero que haya más apoyos para el sector primario. Quiero luchar para que regresen esos presupuestos que injustamente les quitaron a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos. Quiero que se vuelvan a abrir las guarderías. Quiero luchar mucho por que se bajen las tarifas tan altas de la energía eléctrica. Quiero que Sinaloa sea el mejor estado para vivir en nuestro país».

¿Por qué Movimiento Ciudadano? ¿Ellos lo eligieron o usted a ellos?

«Yo, en lo personal, soy idealista, y no me gusta esa intención que trae el PRI de hacer una alianza antinatura. Creo que esa alianza PRIAN es una alianza que solo busca el poder por el poder. Yo no me sentía ya representado por un partido que está más preocupado por cuidar los intereses de grupos y de partido que los intereses de la gente. Movimiento Ciudadano me buscó. Platiqué con ellos, y Movimiento Ciudadano es solamente un instrumento, un vehículo para que ciudadanos participemos en política. Acepté la invitación, y ellos aceptaron que aquí en este movimiento de Sergio Torres y Movimiento Ciudadano Sinaloa cabemos todos. Por eso hacemos un llamado a los empresarios, a los agricultores, a los jóvenes, a las mujeres, a los obreros, a los maestros, a todos, a que se junten a este gran movimiento».

¿Entiende que la cuesta arriba para usted se ve muy complicada?

«Sí. Así ha sido mi vida, cuesta arriba, siempre, desde que nací, y así me gusta a mí. Me gustan los retos. Me gusta luchar y me siento a gusto incluso cuando voy cuesta arriba. Lo mío, como se dice, es de subida. Hay algunos que la van a tener más fácil y de bajadita, pero esos son muy poquitos. Ahorita, prácticamente, todas las familias sinaloenses la tienen muy cuesta arriba. Chécate cómo está la canasta básica, cómo están los recibos de la luz. Se quitaron muchos apoyos que había. Eso no me amedrenta, no me intimida; al contrario, me sirve de motivación para echarle más ganas, porque estoy seguro de que este proyecto de Sergio Torres y Movimiento Ciudadano va a ganar la gubernatura».

¿Cree que le alcance?

"Estoy seguro de que es un proyecto ganador, porque la alianza de nosotros es con la gente"

El perfil

Sergio Torres Félix / Foto: Luis Gerardo Magaña

Nombre: Sergio Torres Félix.

Nacimiento: 5 de junio de 1966, en Culiacán.

Trayectoria: Licenciado en contaduría pública y licenciado en derecho, ambas por la UAS. Fue secretario de Pesca en Sinaloa de enero del 2018 a noviembre del 2020, alcalde de Culiacán del 2014 al 2016, diputado federal del 2012 al 2013 y legislador local del 2007 al 2010. En 2016 estuvo en la larga lista de aspirantes a la candidatura del PRI a la gubernatura.

En 2016, Movimiento Ciudadano apoyó a Cuen, quien convirtió al PAS en segunda fuerza, ¿acaso su plan es posicionarse?

«Aquí conmigo no hay plan B. Nosotros somos transparentes, no jugamos con las cartas escondidas. Somos abiertos. Así como empezó este proyecto, como estamos empezando nosotros, empezó Enrique Alfaro en Jalisco, y si allá se pudo, ¿por qué no se va a poder aquí en Sinaloa? La gente aquí en Sinaloa es entrona, es rebelde y sabe que este proyecto de Sergio Torres y Movimiento Ciudadano es para defender los intereses de la gente, porque el que salga como abanderado de Morena va a ser mensajero del presiente López Obrador; y el que salga de candidato del PRIAN va a rendirle cuentas al gobernador Quirino».

Usted tiene muchos amigos priistas, ¿los ha invitado a que se sumen a su proyecto?

«Tengo, gracias a Dios, muchos amigos en todos los partidos, y muchos priistas se están uniendo; pero, sobre todo, se está uniendo la base, la militancia, las señoras de las colonias, de las comunidades. Se acaba de unir Toño Cota, expresidente municipal de El Fuerte; se acaba de unir al movimiento el que fuera coordinador de asesores del gobernador, Guadalupe Robles Hernández; se han unido Martín Heredia, del PAN; el líder Camacho, del PAN. Mucha gente se está uniendo».

¿Paola Gárate no se ha unido?

«Tengo una muy buena relación. Hasta el momento todavía no, pero, como te digo, nosotros estamos abiertos».

¿Qué decir a quienes piensan que su salida del PRI fue un berrinche?

«No. Siempre he sido congruente. Eso es totalmente falso. Hay otros que han dicho que soy oportunista, que siempre veo por mis intereses. Me salgo del PRI para venirme a Movimiento Ciudadano. No es algo que diga “está todo en bandeja de plata”, no. Al contrario, yo me vine porque pienso que hoy es el momento de los ciudadanos. Y estoy seguro de que la elección del 2021 va a ser más de personas que de partidos. Las encuestas son importantes, pero la gente ya no se las cree. Andan medio perdidas algunas encuestas».

¿No es una obsesión la gubernatura?

«No es una obsesión, simplemente me he preparado para ello. Me siento fuerte. Me siento capaz. Ahí está mi trayectoria. Ahí están mis resultados. Lo mío es trabajar. Eso sí es como una obsesión: el trabajo».

¿Se ha reunido o platicado con el gobernador después de su renuncia a la Secretaría de Pesca?

«No».

¿No se han buscado?

«No, pero dejé una buena relación con el señor gobernador. Simplemente tenemos visiones y proyectos distintos».

¿Qué opina de las alianzas? Dicen que para el 2021 ningún partido gana solo

«Como te digo, hay alianzas antinatura, y esa del PRIAN es antinatura. Están cayendo en el juego de Andrés Manuel. No podemos juntar el agua y el aceite. Yo no estoy de acuerdo en esas alianzas que dejan sus principios a un lado nomás por buscar el poder por el poder».

¿Cómo anticipa las elecciones 2021?

«Se me hace que serán unas elecciones competidas, que habrá participación ciudadana, y que Sergio Torres y Movimiento Ciudadano van a ganar. Habrá alternancia, y, lo que aspiro yo, va a haber gobernanza. Aspiro a que haya un Gobierno horizontal, donde todos seamos tomados en cuenta para las decisiones».

¿Cómo ve el desempeño del Gobierno federal frente a la pandemia?

«Desastroso, totalmente, en el tema de la pandemia. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo dice todo mundo».

¿Qué faltó hacer o qué se dejó de hacer?

«Tomar con seriedad el problema, porque todos vimos con mucha tristeza y muchas lamentaciones que el presidente no lo tomó con seriedad, no se tomaron las previsiones necesarias, lo tomaron prácticamente como un juego, y ahí están las consecuencias. Somos una vergüenza en el mundo, y también aquí en Sinaloa ha sido una atención deficiente».

¿Ve a México saliendo de la crisis económica y sanitaria, como afirma el presidente?

«Pienso que esto, desgraciadamente, va para largo, que vienen tiempos todavía muy difíciles; que el problema de salud va a tardar bastante tiempo, y el económico va a tardar más, y también, aunado el de inseguridad, se va incrementando, lamentablemente».

¿Cuál cree que sea el principal problema de Sinaloa en estos momentos?

«Veo tres: el de salud, el económico y el de inseguridad. Esos problemas están serios».

¿Y cómo contribuiría a corregirlos?

«Principalmente, equipando los hospitales públicos; entregando el equipo suficiente, primeramente, a los empleados, que son los que están en la primera línea de fuego salvando vidas de las familias. En el tema económico, yo creo que hacen falta apoyos para echarle la mano a los microempresarios, a los pequeños empresarios, para que no se pierdan fuentes de empleo. Y en el tema de la inseguridad, obviamente, exigir mejores resultados, pero también equipar mejor a las policías, darles mejores sueldos, mejores prestaciones y una estrategia de mayor coordinación de los tres órdenes de Gobierno».

¿Se considera un político suspirante o un político con proyecto?

«Te puedo decir que el proyecto que traemos es un proyecto... no de Sergio Torres. Somos un proyecto incluyente, un proyecto en el que cabemos todos, un proyecto a favor de Sinaloa».

¿Cuál cree que sea su principal fortaleza?

«Que no tenemos compromisos con el poder. Mi único compromiso es con la gente, y eso me hace libre, me hace un político que siempre está viendo por la gente».

¿Alguna debilidad?

«Esas no te las quisiera decir, para que no se enteren los adversarios. Lo que sí te puedo decir es que soy muy luchón, soy aferrado, soy terco —en el buen sentido de la palabra— para mejorar mis objetivos».

Lo mío, como se dice, es de subida. Hay algunos que la van a tener más fácil y de bajadita, pero esos son muy poquitos. Ahorita, prácticamente, todas las familias sinaloenses la tienen muy cuesta arriba. Chécate cómo está la canasta básica, cómo están los recibos de la luz

¿Cuál considera su mayor éxito hasta hoy?

«Poder andar por las calles de Sinaloa con la frente en alto y ver a la gente a los ojos».

¿Algún tropiezo que le haya marcado?

«Más que tropiezo, yo tengo, y siempre lo he dicho, un anhelo no logrado. Mi papá me consiguió mi primer empleo en el Ayuntamiento. Él era policía municipal, era el policía que estaba en el Ayuntamiento. Él me consiguió el empleo formal a los 16 años, como intendente. Es algo que yo me acuerdo mucho, y no es un tropiezo, pero es un anhelo truncado. Me hubiera gustado mucho que me hubiera visto crecer, desarrollarme, que soy gente de bien, y que, gracias a sus consejos, formé una gran familia, que llegué a ser presidente donde él me consiguió que barriera».

¿Hay algo a lo que le tema?

«No. Muchos le temen a la muerte, pero es lo más seguro que tenemos».

¿Con qué partido o tipo de personas jamás haría un pacto?

«La verdad, los partidos ya están muy desacreditados. Yo creo que de aquí los partidos van a la baja, y las personas van al alza. Yo he decidido que, de aquí en adelante, toda mi vida, las alianzas serán solamente con las personas, más que con los partidos».

Si fuera gobernador, ¿cuál sería su principal compromiso con los sinaloenses?

«Esforzarme al máximo en mis capacidades para que vivan en mejores condiciones».

Frases cortas

¿Andrés Manuel López Obrador?

Más de 100 mil muertos, pérdida de empleos y la inseguridad desatada.

¿Extinción de fideicomisos?

Un golpe a la investigación científica, a la cultura y a muchas otras actividades.

¿Despenalización del aborto?

Estoy a favor.

¿Protestas feministas?

A favor.

¿Legalización de la mariguana?

Se tiene que seguir analizando, pero sin duda es un hecho que se va a dar.

¿Matrimonios igualitarios?

A favor.

¿Pandemia?

El reto más grande del siglo.

¿Guardia Nacional?

Decepción.

¿Corrupción?

Hay que luchar para combatirla todos los días.

¿Elecciones 2021?

Una buena prueba para nosotros y para la participación ciudadana.

¿Algún libro de cabecera?

El laberinto de la soledad, de Octavio Paz.

¿Alguna frase?

«Al cien por Sinaloa con Sergio Torres».

¿Personaje histórico que admire?

Belisario Domínguez, por la valentía que mostró al decirle a Victoriano Huerta «usurpador», y ahí lo mataron; y Abraham Lincoln, por abolir la esclavitud.