Químico Benítez asegura que ganó encuesta de Morena en Sinaloa y tomará acciones ante 'traición'

Mazatlán.- El alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres y uno de los aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura de Sinaloa, emitió un mensaje esta noche asegurando haber ganado en la encuesta del partido, que ante el anunció de Rubén Rocha Moya como abanderado del estado, Benítez tomará este jueves acciones contra esta decisión.

Esta tarde, Mario Delgado, presidente nacional de Morena anunció al senador Rubén Rocha Moya como candidato del partido en las próximas elecciones de 2021 a la gubernatura en Sinaloa, en una rueda de prensa desde la Sede Nacional en la Ciudad de México. Tras este nombramiento, Químico Benítez publicó un video en su cuenta de Facebook donde aseguró que él ganó las encuestas y que no se están respetando sus derechos.

"Amigas y amigos, muy buenas noches, militantes y simpatizantes de Morena, estamos viviendo momentos decisivos para Sinaloa y para su futuro. Soy parte de este movimiento desde cuando serlo era motivo de burla, de escarnio y de persecución por quienes ahora gobiernan, y que por cierto, hoy buscan abanderar la postulación de nuestro partido. No hay cosa más absurda que eso", expresó.

El alcalde de Mazatlán señaló que su objetivo es seguir al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación. "Mi camino siempre ha sido seguir al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y lo voy a seguir haciendo desde cualquier trinchera. Expreso que lo ocurrido hoy en el CEN de Morena me mueve a seguir en la lucha", dijo.

Luego de darse a conocer que Rubén Rocha Moya es el candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena, Químico Benítez aseguró que él fue el ganador de las encuestas y que no están respetando sus derechos al anunciar otro ganador. Ante esto, expresó que luchará para evitar las injusticias del "viejo PRI" que siguen afectando a Sinaloa.

Sé que ganamos las encuestas, pero me queda muy claro que no están respetando mis derechos. Voy a luchar como lo hizo en su momento el actual presidente de México. Ante las injusticias buscaré que evitar que el viejo PRI que aún no se muere siga afectando a Sinaloa", dijo.