Quirino Ordaz Coppel realiza nuevos enroques en su gabinete

Sinaloa.- El gobernador, Quirino Ordaz Coppel, designó como secretario de Desarrollo Social a Ricardo Madrid Pérez, en sustitución de Álvaro Ruelas Echave, quien pasará a hacerse cargo del Instituto de Infraestructura Física Educativa (Isife).

Otro de los cambios que informó el mandatario estatal en la Secretaría Particular del Ejecutivo, es el cargo que venía desempeñando Madrid Pérez y ahora será ocupado por Rosa María Sánchez.

Como ha sido la tónica de su gobierno, Ordaz Coppel hizo los cambios por medio de Facebook Live desde su despacho en el tercer piso del Palacio de Gobierno, acompañado por el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores.

Fortalecimiento

A sus funcionarios, luego de entregarles sus respectivos nombramientos, los exhortó a poner el máximo de sus empeños en esta nueva tarea dentro del Gobierno del Estado; que van encaminadas para fortalecer la capacidad de gestión, sobre todo en las áreas que tienen que ver con el contacto directo con la gente, algo que considera fundamental en el servicio público.

El gobernador toma protesta a Álvaro Ruelas Echave. Foto: Cortesía

“Por esa razón, he decidido nombrar como nuevo secretario de Desarrollo Social a Ricardo Madrid, un joven talentoso de 36 años que pertenece a esta nueva generación política, pues yo dije que mi gobierno iba a dar apertura a los jóvenes y a las mujeres, pues buscar siempre la combinación de experiencia y juventud es muy importante en todo gobierno”.

Destacó la experiencia adquirida por Ricardo Madrid en el Gobierno federal, en el Issste y a nivel estatal.

Por su parte, a Ruelas Echave, Quirino Ordaz le reconoció su aportación en Desarrollo Social, por lo cual fue designado como nuevo director del Isife.

“Las escuelas son algo fundamental, no hay lugar en el que yo esté, sea en las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa o en cualquier evento donde me pare, donde no te pidan el apoyo para una escuela, ya sea en baños, en bardas, en techos, en equipamiento; no hay recursos suficientes para ello, pero yo sé que con la experiencia que Álvaro tiene luego de haber dirigido un municipio, hará un gran trabajo”, aseveró.