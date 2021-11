Quirino Ordaz y embajada en España son pieza clave para AMLO y el PRI: Analistas

El 14 de septiembre, AMLO respondió que Quirino no va a representar un partido y que no es una condición que renuncie a su militancia, ya que dijo que es inmoral. “Cada quien puede tener su manera de pensar, militancia, creencias y la representación de México en el extranjero“, sostuvo.

El analista, consideró que el Partido Revolucionario Institucional está en decadencia, que la gente ya no lo quiere y que trae una aceptación de menos del 15 por ciento, por lo que aseguró que no está en condiciones de ponerse tan estricto con sus militantes.

Para Víctor Manuel Reynoso Angulo, también académico en la Universidad de las Américas Puebla, la negativa de PRI no se trata de una presión particular contra Quirino, más bien, indicó que él es una pieza en el tablero de la política nacional, una pieza que metió el presidente de la república.

“Ni se le puede llamar deslealtad, creo que la actitud de algunos personajes, así le llaman, pero no es así, están equivocados, porque los partidos no son dueños de la libertad de los militantes ni de las personas”, comentó.

Saúl Lara, doctor en derecho constitucional, añadió en este sentido que la administración pública y el servicio exterior mexicano no tienen ni deben tener ideologías. Además, apuntó para Debate que para que se dé su nombramiento tampoco existe ningún problema ni de índole político, ni técnico, ni jurídico. El experto detalló que en primer lugar, los partidos políticos no son propietarios de los militantes y en segundo, Quirino tiene toda la libertad de aceptar o no cualquier cargo público, en este caso, la Embajada de México en España.

Con todo eso, el analista consideró que antes de que pudiera renunciar Ordaz Coppel al PRI, primero tendría que darse que lo aceptan o no en el Senado para ser embajador. “Ahorita el motivo de la discordia, vamos a decirlo así, entre el PRI, López Obrador y Quirino es la embajada, pero si no la tiene todavía en las manos, Ordaz Coppel, ¿por qué decidir prematuramente dejar su partido?”, cuestionó.

Fernando Zepeda, analista político, destacó por su parte que la solicitud de licencia que presentó Quirino Ordaz Coppel al PRI tiene una implicación política y consideró que la respuesta que recibió no lo deja fuera de que continúe el proceso de autentificar o avalar su nombramiento como embajador. “El asunto es que el PRI, al parecer, y eso es lo que no se entiende, está como intentando bloquear la decisión que ya tomó Quirino de aceptar una embajada, a pesar de que Quirino Ordaz como gobernador fue uno de los mejores calificados en el país de los gobernadores del PRI”, comentó.

Lorena Caro Reportera de Investigación

