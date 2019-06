Quirino inaugura Foro Federalismo y Seguridad en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel y el senador de Morena, Ricardo Monreal inauguraron el Segundo Foro de Federalismo y Seguridad que se realiza en Mazatlán, Sinaloa.

Al inaugurar el segundo Foro Regional Federalismo y Seguridad, organizado por los Periódicos Asociados en Red, el gobernador Quirino Ordaz Coppel afirmó que este ejercicio permitirá generar ideas que deberán traducirse en proyectos para fortalecer a los municipios y los estados, pero también para que bajen los índices de inseguridad en el país porque eso generará mayor inversión, empleo y crecimiento para que México este mucho más fuerte.

En su mensaje inaugural, el mandatario estatal, abordó dos temas centrales en el marco del federalismo como es la creación de la Guardia Nacional, y la necesidad de que los estados y municipios cuenten con más recursos para ser más fuertes y así la Federación lo estará más.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

“Indispensable ir apoyando cada vez más a nuestras policías Civiles para tener el día de mañana, pues cuerpos muy profesionales que tengan esa capacidad de respuesta si es que este tránsito, esta etapa de tiempo en el que habrá está en periodo de formación capacitación pero ya de entrar con todo esta nueva Policía Civil este nuevo frases de gran respaldo para la ciudadanía porque dice que no es el principal problema que tenemos ahorita, y es la única manera de resolverlos este es el equipo trabajando juntos están totalmente unidos, nadie puede solo pero pues creo que hubo esa gran sensibilidad entendieron muy bien, se entendió muy bien que era indispensable la creación de la Guardia Nacional para ayudar a frenar este gran flagelo porque nos afecta mucho a todos Sinaloa", dijo.

El gobernador también aprovechó para agradecer al senador Ricardo Monreal por estar presente en el Segundo Foro de Federalismo y Seguridad.

“Gracias nuevamente por tu presencia y felicitar a ti, pues muy sinceramente a Francisco Ealy Ortiz, que fue quien arrancó con esta gran red también, es mandilón Paty, su señora Perla Gracias Perla por estar acompañando a Juan Francisco y bueno Carlos Álvarez que fuiste el primer anfitrión, Carlos esta allá en Guadalajara, y no se diga ahora Javier Salido qué pues es una empresa la del Debate a nivel regional muy importante, que le entendido muy bien al pulso de nuestro tiempo, y sobre todo en el impreso pero sobre todo digital pues así es uno de los medios que mayor electores tiene a nivel nacional e internacional, no es fácil esa tarea se cambió esa transformación como lo tienen ahorita también El Universal los otros medios que están aquí presentes El Imparcial y muchos más así es que, y que estén haciendo estos foros pues eso me da mucho gusto que mejor que los medios porque son los que van a ayudar a que esto genere más rápido conciencia entre la sociedad.