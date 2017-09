Quirino venderá la casa de gobierno de Sinaloa

Mazatlán.- Mañana 14 de septiembre, el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel presentará al Congreso del Estado la solicitud de autorización para vender la casa de gobierno, ya que consideró que el lugar cumplió con su objetivo y tiempo de vida útil

Informó que una vez aprobada la petición se iniciará el proceso de licitación donde se darán los avaluos y una subasta por el edificio.

Explicó:

“Vamos a tener la autorización y es algo importante, no tiene caso que se le siga apostando a un bien al que no le vamos a dar uso y que puede ser aprovechado por alguien que dado al espacio y ubicación estratégica que se tiene”.

Dijo desconocer la cantidad que como gobierno se paga por mantener el edificio, sin embargo, consideró que se está gastando más con tan sólo en el hecho de estarla cuidando.

“Realmente decidí ya no mantenerla, es un bien público que ya no cumple con el objetivo, siempre se pensaron en diferentes alternativas pero yo creo que implicaba invertir mucho dinero que no tenía sentido, era una casa que había dejado de ser funcional, que se había abandonado y descuidado”.