Quirino y AMLO tienen todo el cuerpo dentro del proceso: Sergio Torres Félix

Sinaloa.- El candidato Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa, aseguró que, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Quirino Ordaz Coppel tienen todo el cuerpo metido en el proceso electoral para favorecer a sus candidatos, él está creciendo como la espuma, y sus oponentes van en picada.

En entrevista para Debate, el exalcalde de Culiacán habló de sus propuestas para mejorar temas como la seguridad, la salud y la generación de empleos en la entidad, pero también se dio tiempo para señalar que sus principales oponentes, Rocha y Zamora, andan desesperados, asustados y perdiendo el tiempo en dimes y diretes que no benefician a los sinaloenses, por lo que advirtió que este 6 de junio les va a ganar.

¿Cómo va la campaña, qué balance tiene a 16 días de iniciadas?

“A dos semanas de iniciada la contienda, vamos muy bien. Estamos creciente rápido y fuerte en todo Sinaloa. Estoy muy contento, muy entusiasmado y muy agradecido con el pueblo de Sinaloa, que todos los días se está sumando a este movimiento de la ola naranja que llegó a Sinaloa para quedarse y que nada la detiene”.

¿Qué temas destacaría como pilares de su campaña y de su proyecto a la gubernatura?

“Hay muchos problemas en Sinaloa, pero llegando vamos a atender el tema de la inseguridad, la pérdida de empleos, el tema de la salud, también hemos hecho el compromiso de rescatar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, de rescatar a los más de 10 mil pequeños negocios que han cerrado por la pandemia y luchar fuertemente para recuperar los programas que les quitaron a los pescadores, a los agricultores y a los ganaderos”.

¿Cómo planea mejorar la seguridad?

“Primeramente, dignificando a las policías del estado, pagándoles en tiempo y forma sus prestaciones, dándoles buenos aumentos, buenas prestaciones, buenos uniformes, buen armamento y, obviamente, también pidiéndoles buenos resultados. Yo ya lo logré, en los tres años que fui alcalde tuvimos los mejores números en el robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a comercio y homicidios”.

¿Y cómo piensa revertir la pérdida de empleos?

“La idea es fortalecer al Codesin, primeramente. Ahí vamos a crear el Instituto Estatal del Emprendedor y, obviamente, vamos a invertirle dinero a un programa emergente para fortalecer y poder abrir esos pequeños comercios que cerraron por la pandemia. Incluso, estamos pensando en implementar un plan de empleo temporal para que haya derrama económica para poder rescatar la economía de Sinaloa, que está estancada”.

¿Y en salud, cuál es el plan?

“Primero, hay que buscar que haya vacunas para todos, a la brevedad posible, para atender el tema de la pandemia; también pagarles prestaciones que se le deben a médicos, enfermeras, a trabajadores de la salud; y me abocaré a conseguir las vacunas para que haya para todos a la brevedad posible, y que haya un orden, porque ahorita lo que vemos es que se está lucrando con el tema de la vacuna. El Gobierno federal está más preocupado en la elección del 6 de junio que en salvar la vida de los mexicanos y los sinaloenses”.

¿Su propuesta de rescatar la UAS sí va en serio?

“La gente que me conoce sabe que cuando digo algo, lo hago. Yo no titubeo, yo no floto, yo tomo decisiones y corro riesgos. Vamos a rescatar la universidad del secuestro en el que la tiene Cuen y que, potencialmente, la podría tener Rocha. A mí me duele adonde quieren llevar a la UAS como universitario, yo soy titulado en dos carreras universitarias. Yo le regresaré la grandeza a la UAS para que vuelva a ser un espacio libre, democrático, de intercambio de ideas, y no como ahorita, que está al servicio de un partido político. La UAS no es propiedad de las autoridades universitarias, no es propiedad de Cuen y no puede ser botín de partidos políticos. Lo más delicado es que la UAS, y es lo que indigna, fue la moneda de cambio para que Cuen y Rocha hicieran esa alianza, alianza maquiavélica y convenenciera”.

Ha dicho usted que, de llegar a la gubernatura, venderá la flota aérea, ¿por qué?

“Yo creo que en estos tiempos el gobernador no puede vivir como rey, la gente se está muriendo en su casa, no hay medicinas. El gobernador debe ser empático, solidario. Debemos tener un gobernador que sea empleado de los sinaloenses; y yo, llegando, voy a vender los aviones, porque hay dos; voy a vender los helicópteros, porque hay tres, y la casa de playa, los que están al servicio del gobernador. Yo seré un gobernador que sea empleado de los sinaloenses, y la gente sabe que cuando decimos algo, lo cumplimos”.

En las últimas semanas se han publicado una serie de encuestas y en la mayoría aparece usted en tercer lugar. ¿Qué lectura tiene de estas mediciones?

“Quien mide mejor las elecciones en los últimos 15 o 20 años aquí en Sinaloa es EL DEBATE, y en la encuesta que acaba de publicar EL DEBATE hace unos días estoy en segundo lugar. En Culiacán estoy cuatro veces más arriba que Mario Zamora, en Mazatlán estamos en empate técnico los tres candidatos, y estos dos municipios representan más del 50 por ciento de la elección. De manera muy rápida, vamos creciendo, vamos avanzando, y esos números que publica EL DEBATE coinciden con los números que tiene Movimiento Ciudadano a nivel nacional, por eso vamos a ganar, porque la gente ve que nosotros vamos en alianza con ellos, con los ciudadanos. Ve que los partidos ciudadanos que eran rivales históricos se juntaron nada más para defender sus intereses. Ahorita, al día de hoy, estoy en segundo lugar, estoy muy contento”.

¿Prevé algún cambio en su estrategia?

“Mi estrategia es escuchar a la gente, ser empático con la gente. Y yo voy seguir alzando la voz por las familias de Sinaloa, porque ahorita nadie mueve un dedo por Sinaloa. Vamos muy bien, la gente ve el proyecto de Sergio Torres y de Movimiento Ciudadano como una alternativa real para gobernar Sinaloa, para dar un manotazo en la mesa en la manera de gobernar el estado y hacer a un lado a esa clase política anquilosada que representa en estos momentos Mario Zamora”.

¿Ve el debate político de este jueves como esa oportunidad para dar el manotazo en la mesa y ganar algunos puntos en las preferencias?

“El debate es una gran oportunidad para que la gente nos conozca más y sepa qué representamos cada uno de los que aspiramos a gobernar Sinaloa”.

¿Pero hay candidatos que se caen o se levantan en los debates?

“Yo tengo confianza en que nos va a ir bien porque simplemente vamos a ser como somos, transparentes, directos, sin poses. Soy el típico sinaloense que habla de frente, echado para adelante, alegre, por eso vamos creciendo, traemos una campaña al estilo Sinaloa”.

¿Y cómo ve el pleito entre los candidatos de enfrente?

“Es que después de la encuesta de EL DEBATE, que les dio unas cachetadas, porque los ubicó, porque yo en la encuesta de EL DEBATE, la que mejor mide, no ando lejos del primer lugar, estoy aquí. En Culiacán vivimos 33 de cada 100 sinaloenses, pero en la elección, Culiacán representa el 37 por ciento, porque aquí votan más que en otros municipios. Estoy en empate técnico allá (Mazatlán), por eso es que Rocha anda nervioso y fue e hizo el ridículo con la Gilbertona, anda desesperado. Y Mario anda desesperado y asustado, por no decir más feo, sacó a Enrique Coppel y a Heriberto Félix, yo creo que Heriberto no vivía ni en Sinaloa, pues también, y ya por último trajo a Osorio (Chong), a (Claudia) Ruiz Massieu y a Miguel Ángel Mancera, pura finísima persona, porque están desesperados. Son actos desesperados porque ven que nosotros estamos creciendo como la espuma, y ellos van cayendo en picada”.

Mario dice ver una elección de dos, entre él y Rocha Moya

“No. Mario no todo lo que dice es mentira, ahí tiene mucha razón, es una elección de dos, entre Rocha y yo. Chequen la encuesta de EL DEBATE, ahí está en cuarto lugar en Culiacán, con todo el despilfarro de recursos, con todo el Gobierno, bueno, los jefes volcados porque los empleados andan con Sergio Torres y con Movimiento Ciudadano”.

Sinaloa es considerado un estado riesgoso, por la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, ¿usted ha sido objeto de alguna intimidación?

“Yo tengo muchos años recorriendo Sinaloa, no he recibido la más mínima presión de nadie. Ando contento, ando feliz, me levanto temprano, recorremos las comunidades, todo tranquilo, todo al cien, espero así continuar”.

Vemos una especia de guerra de demandas entre candidatos, de un candidato hacia funcionarios de Gobierno, ¿se sumará usted a eso?

“Esos son dimes y diretes, son actos desesperados. Nosotros sí demandamos a las dos alianzas ante la autoridad electoral establecida como árbitro para esta elección porque hablan de honestidad y andan queriendo torcer la ley, andan queriendo engañar a la gente, andan violentando la norma jurídica, por eso los demandamos ante la autoridad. Andan desesperados y, mientras ellos andan peleándose por cosas que no tienen ningún beneficio para la gente, nosotros vamos creciendo como la espuma. Pero vamos a estar muy atentos cómo resuelve el Tribunal Electoral, porque lo que pido es piso parejo para todos, campañas equitativas para todos”.

¿Ve la mano del Gobierno en la campaña de Mario Zamora?

“Es que el Gobierno estatal está metido no la mano, todo el cuerpo; desde la uña del dedo gordo hasta la cabeza está metido el gobernador Quirino, y López Obrador está igual. Eso ya lo dije desde hace tres meses y está sucediendo, están metiendo todo el cuerpo; pero, a pesar de eso, los ciudadanos les vamos a ganar”.

¿Por qué votar por Sergio Torres y no por los de enfrente?

“Soy de los que piensan que la gente se hace la interrogante sobre qué trata esta elección, si poner como gobernador de Sinaloa a alguien que le rinda pleitesía, a alguien que no tenga los arrestos para levantar la voz a favor de Sinaloa como sería Rocha, puro ‘sí, señor’, Mario para cubrir las espaldas al gobernador o Sergio Torres con un proyecto limpio, sin intereses con nadie, solo con los ciudadanos y que alce la voz ante quien la tenga que alzar para favorecer a las familias sinaloenses”.

El Perfil

Nombre: Sergio Torres Félix.

Fecha de nacimiento: 5 de junio de 1966, en Culiacán.

Trayectoria: El exsecretario de Pesca en el Gobierno de Quirino fue diputado local de 2007 a 2010, legislador federal de 2012 a 2013 y presidente municipal de Culiacán de 2014 a 2016. En sus inicios, fue barrendero en el Ayuntamiento.

Ideas y propuestas de Sergio Torres

Listado de las principales propuestas del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Sergio Torres Félix:

1. Un gabinete abierto para que una vez por mes las y los ciudadanos expresen sus demandas al gobernador y a su gabinete.

2. Gestión de recursos para lograr vacunar a todas y todos los sinaloenses contra el covid. Y una amplia campaña de salud preventiva contra la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el cáncer de mama, entre otros padecimientos.

3. Rescate a los más de 10 mil pequeños negocios que han cerrado por la pandemia en Sinaloa.

4. Reforzamiento institucional del Codesin y la creación del Instituto Estatal del Emprendedor y el Consejo Asesor Empresarial.

5. Rediseño en la estructura del Gobierno estatal, con un área exclusiva para la atención y solución de los problemas de comercialización del campo.

6. Programa de Empleo Temporal para quienes hayan perdido sus empleos por la pandemia.

7. Atención prioritaria a la violencia familiar y frontalmente al delito de feminicidio en Sinaloa.

8. Crear al menos 100 nuevos parques públicos por año en Sinaloa.

9. Construir al menos 100 nuevas unidades deportivas por año.

10. Crear al menos 100 nuevas salas de lectura y bibliotecas al año en colonias populares.

11. Otorgar al menos 100 becas anuales para que alumnos estudien en el extranjero.

12. Transformar al Ismujeres y al ISJU para que sean espacios de verdadera representación de las mujeres y de los jóvenes.

13. Dignificación del trabajo de las y los policías: mejores sueldos y prestaciones, uniformes, capacitación, y becas para ellos y sus hijos.

14. Vender aviones y helicópteros de uso del gobernador y la casa de playa en Altata.