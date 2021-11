Quitarle al crimen organizado ejército de jóvenes, la mejor estrategia de combate delictivo: AMLO

Zacatecas.- Desde el estado de Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enfatizó que la mejor manera de enfrentan a los grupos de la delincuencia organizada es quitarle a estos a los jóvenes, que son utilizados por los grupos criminales.

En este tenor, apegado a su política de "abrazos, no balazos", el titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que no se debe hacer frente a la violencia con más violencia y que no se puede enfrentar "el mal con el mal".

"“Vamos a seguir atendiendo a los jóvenes, que eso es muy importante porque no se debe enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, hay que enfrentar la violencia haciendo el bien, atendiendo las causas", expuso.

En apoyo del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, el presidente López Obrador sostuvo que su gobierno seguirá atendiendo a los jóvenes, haciendo hincapié en que ello es muy importante de cara a las estrategias de seguridad de su administración.

En este sentido, señaló que la mejor forma de encarar a la delincuencia que está provocando el alto número de homicidios a lo largo y ancho de la república mexicana es el "quitarle el ejercito de reserva a los delincuentes", haciendo referencia a los jóvenes que son reclutados por estos.

“Hay que quitarle el ejército de reserva a los delincuentes. Esa es la mejor forma de enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Desde luego lleva tiempo, siempre que planteábamos esto, ese era el cuestionamiento nos decían `sí está bien, pero ¿qué van hacer?”, insistió el mandatario federal.

Al presentar el plan de seguridad para Zacatecas, remarcó la importancia de continuar atendiendo a los más jóvenes, reprochando que eso no se hacía en anteriores sexenios al recordar que se les calificó como "ninis", ello haciendo alusión a que "ni estudian ni trabajan".

“Y es muy importante seguir apoyando a los jóvenes, esto no se hacía anteriormente, repito y repito que a los jóvenes sólo se les etiquetó de manera despectiva, se les llamó “ninis”, que ni estudian y trabajan. Nunca durante el periodo neoliberal en los últimos 30 años se llevó acabo un programa destinado a los jóvenes. Ahora nosotros estamos dándole atención especial a los jóvenes”, apuntó.