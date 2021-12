RSP, Fuerza por México y PES pierden definitivamente registro; TEPJF ratifica acuerdo del INE

México.- Este miércoles 8 de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó la desaparición definitiva de los partidos Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza por México (FxM) y Partido Encuentro Solidario (PES).

Lo anterior, al señalar que no presentaron pruebas que comprueben que la ciudadanía no les otorgó el voto en las pasadas elecciones del 6 de junio a consecuencia de la pandemia de Covid-19 o los actos de violencia en algunos de los estados de la república, y no simplemente porque a los electores su oferta política-electoral no les convenció.

La mayoría de los integrantes de la Sala Superior, exceptuando al magistrado Indalfer Infante González, apoyaron los proyectos del magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, y la magistrada decana, Janine Otálora, a través de los que propusieron quitarle el registro de forma definitiva a RSP y al PES, al no haber obtenido, por lo menos, el 3% total de los votos en los comicios electorales intermedios.

Leer más: Es vivo y fiel retrato de Morena: Lilly Téllez “felicita” a la 4T por árbol de navidad con una víbora

Asimismo, 6 juristas votaron en contra del proyecto del magistrado Infante González, quien propuso que se regresar el registro a FxM, al considerar que la emergencia sanitaria le había afectado.

Los magistrados coincidieron en que no hay elementos suficientes para que dejen sin validez una norma constitucional y, a su vez, dejar de lado la voluntad ciudadana que decidió a cuál partido y a cuál no darle su apoyo en las urnas.

En este sentido, señalaron que las leyes electorales son exactas, precisas y vigentes, por lo que no se pueden aplicar interpretaciones que los lleven a exceder las facultades de las que los dota su posición en el TEPJF.

Determinaron que buscar otra interpretación constituye un "falso dilema", ya que se dejó en claro que simplemente no lograron los votos necesarios para poder continuar en el sistema de partidos políticos nacionales.

Leer más: Elecciones del 2022: MORENA modifica lista de aspirantes de seis gubernaturas

Por último, con 6 votos a favor y solo uno en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral ratificó el acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) a través del que se confirma la extinción de RSP, Fuerza por México y Partido Encuentro Solidario.