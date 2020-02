RSP entrega al INE solicitud de registro como partido

México.- Como parte final de su proceso para acreditarse como partido político, José Fernando González Sánchez, presidente de Redes Sociales Progresistas, entregó la documentación correspondiente al Instituto Nacional Electoral, con la confianza de que su movimiento político sea validado para el mes de junio.

Al concluir la etapa de realización de asambleas, el dirigente nacional de RSP y el delegado de la región noroeste, Gerardo Vargas Landeros, aseguraron que el trabajo no se va a suspender, pues desde ya estarán trabajando en la conformación de la estructura partidista y en la búsqueda de sus candidatos populares para las elecciones del 2021.

Serán partido

La organización Redes Sociales Progresistas llevó a cabo treinta asambleas como requisito del INE para conformarse como partido, y 23 de ellas fueron validadas al superar, en su mayoría, el registro de 4 mil militantes en los diversos estados de la república.

González Sánchez informó que se hizo acompañar de más de mil 500 simpatizantes a la entrega de la documentación, por lo que siente la confianza de que gracias al respaldo de los ciudadanos y la capacidad y la transparencia que define el trabajo del Instituto Nacional Electoral, el movimiento seguramente será un partido en poco tiempo.

«Van a revisar con pulso nuestra base de datos, que no haya doble afiliación, que no hayamos incurrido en acciones corporativas, y después de estudiar a fondo nuestro caso verán que somos en realidad un movimiento político y auténtico, que estamos seguros que lo somos», manifestó el líder nacional de RSP.

En total, lograron registrar a 470 mil afiliados, siendo Sinaloa el estado con mayor número de registros, alcanzando una cifra de más de 50 mil militantes.

Hacia la gubernatura de Sinaloa

«Estamos convencidos de que ya somos un partido político», expresó Gerardo Vargas Landeros, y confió en que RSP será el partido revelación que dará guerra al resto en la próxima contienda electoral. En el plazo de tres meses que RSP estará en la espera de ser validado continuará trabajando para conformar su estructura en el territorio y buscar a sus próximos candidatos.

Vargas Landeros informó que los nuevos rostros políticos de RSP podrían darse a través de la preferencia de la militancia; es decir, que los afiliados voten por quien consideren sea su candidato ideal.

Sin embargo, Fernando González reiteró que su compañero Vargas Landeros cuenta con el respaldo de RSP para contender por la gubernatura de Sinaloa y, además, le atribuyó el ser uno de los mejores líderes sinaloenses para ocupar tal cargo: «Tenemos muchos liderazgos que están en las colonias, en las organizaciones civiles, en diferentes espacios y, por supuesto, Gerardo Vargas para gobernador de Sinaloa pertenece a nuestra plataforma», expresó.

Sin embargo, Vargas Landeros consideró que aún no tiene la candidatura ganada, pues sería la militancia quien le deba dar el respaldo: «No es seguro que sea el candidato, nadie ha dicho que les interese participar en esa candidatura, soy el único que ha levantado la mano, y saben que es una intención que yo traigo desde el 2015», afirmó.

Elección de los candidatos

Señaló que la imagen de Redes Sociales Progresistas podría ser una mezcla entre «caras nuevas» y políticos experimentados con el objetivo de contar con representantes variados y capaces de fungir un cargo de forma seria: «Somos una plataforma amplia, plural, incluyente, que vamos a trabajar de lado de la gente y nos vamos a dar la tarea de, a partir de mañana, buscar los mejores candidatos y nos ayuden a ser una gran opción para el 2021», dijo.

En las contiendas podrían enlistarse políticos de otros partidos, pues el dirigente nacional afirmó que han tenido acercamiento con algunos de ellos con tal intención.

En torno al papel que jugará la exlíder sindical Elba Esther Gordillo al interior de RSP, Fernando González argumentó que no ha recibido alguna petición específica por parte de ella, pero que las puertas del próximo partido estarán siempre abiertas, ya que ha sido una aliada del movimiento desde sus inicios: «Sobre Elba Esther, ella no lo ha pedido, pero es muy cercana a nosotros y a toda la dirigencia, para RSP es una de las mujeres en política más reconocidas con calidad humana, ha vivido momentos muy difíciles, y eso la hace una mujer muy profunda, y, de darse el caso, ella tendría que tomar esa decisión», manifestó.

Agregó que Sinaloa es un estado que cosecha buenos políticos, por lo que no tiene duda de que en las filas de RSP se sumarán candidatos que no decepcionarán a la ciudadanía.

«Ni Morena nos la quitará»

Aunque el dirigente provisional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, ha asegurado que su partido sigue latente y ganará las quince gubernaturas que estarán en juego en el proceso electoral del 2021, Fernando González recordó que Morena es un partido dividido que no ha encontrado su estructura ni su base ni su origen, por lo que dudó de que sea un fuerte contrincante.

Abundó que los líderes políticos no pueden asumir el triunfo de cualquier cargo popular ni tampoco lo puede hacer un dirigente no legitimado, ya que es la ciudadanía la que lo define: «No nos corresponde a los partidos echar toda la carne al asador, ellos [Morena] traen muchos problemas internos, les falta institucionalidad, les deseo que resuelvan su crisis interna... Sinaloa tiene grandes liderazgos y no necesitamos que un líder no legitimado nos diga qué hacer», afirmó.

En esa misma expresión, Gerardo Vargas Landeros consideró que los nuevos tiempos políticos demandan unidad, en lugar de crear más confrontaciones, y las posturas de Cuéllar no propician la construcción de alianzas: «Hay que esperar a que se vengan los tiempos, será la sociedad de Sinaloa la que elija a sus candidatos, solo ellos lo pueden decidir; todos tenemos que hacer alianzas», comentó.

En las próximas elecciones, Redes Sociales Progresistas tendrá que contender sin coaliciones; es decir, con candidatos únicos de su partido, por las gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales y federales.

Nace Redes Sociales Progresistas

A principios del año pasado, en el mes de enero, y a cinco meses de la liberación de la exlíder sindical Elba Esther Gordillo nació la organización política Redes Sociales Progresistas.

Para iniciar tuvieron la primera asamblea nacional el primer fin de semana de enero.

Fue el 1 de junio cuando RSP celebró la sexta asamblea en Sinaloa, en la cual se afiliaron 3 mil 790 personas.