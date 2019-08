Rafael Loret de Mola hace una Declaración de guerra

Mexico.-El pasado viernes el reconocido periodista Rafael Loret de Mola ha subido a las redes un video donde primeramente narra como en su carrera profesional ha enfrentado a todos los ex presidentes de la republica y agrega algunas consecuencias que esto lo ha ocacionado, a pesar de eso le hace una "Declaracion de guerra" al actual gobierno.

Argumento tambien sobre los medios mas reconocidos de la republica

Afirma que esto se debe a que el presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador accedio a negociar escandalosos convenios de publicidad con los medios de comunicacion en el pais.

El crítico asegura que esto ocurre cuando el pais esta pasando unos de sus momentos mas criticos sobre pobreza, entre otros conflictos internacionales que tambien pueden dañar al pais, de los cuales el presidente de la Republica a negado en numerosas ocaciones, comento el periodista.

Para finalizar su video agrego

Los golpes recibidos, me han dolido no lo voy a negar pero no me han derrotado tampoco lo voy a negar , y si se trata de una declaracion de guerra, que asi sea