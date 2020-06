Ramírez Marín deja el Senado, lo suple empresario de Yucatán

Ciudad de México.-El priista Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Mesa Directiva del Mesa de la República anunció este domingo que realizó la solicitud de licencia a su cargo por tiempo indefinido y su lugar lo suplirá el empresario yucateco Jorge Habib Abimerhi, con el propósito de que un experimentado industrial de su entidad se sume a los debates de las seis leyes reglamentarias del Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC).

Ante la importacia en los temas que se van a discutir en la Cámara Alta, que de acuerdo a la agenda se contempla adecuaciones a la farmacéutica mexicana, al derecho de autor del país aunado al tratado comercial, consideró que era necesario la participación de un empresario de Yucatán.

Dijo que el escenario no es nada favorecedor ante un país en donde aumenta el ritmo de contagios de la pandemia de Covid-19, aunado a una pronunciada caída económica que ya venía y ahora sus efectos serán más graves.

El legislador comentó que este último tema tiene que ver con el T-MEC y ante los retos que nunca han enfrentado los yucatecos "no basta en estos momentos las soluciones de siempre y yo me he esforzado en mi vida de no ser de los de siempre, de los que hacen lo mismo y no se atreven a hacer algo porque nadie lo ha hecho", añadió.