Ramírez Marín se deslinda de venta de terrenos federales

Ciudad de México.-El senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín, ex Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se deslindó de la investigación que abrió la Unidad de Inteligencia Financiera para conocer de la venta de terrenos federales y reservas territoriales.

En su edición de este lunes, REFORMA informó de esa pesquisa y señaló que la indagatoria abarca la gestión de Ramírez Marín al frente de la Sedatu.

"El caso que se menciona es posterior al periodo en que me desempeñé como Secretario de Desarrollo Territorial (...) Hasta el momento no he recibido ninguna notificación, aviso o información sobre alguna investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, ni de ninguna otra dependencia de gobierno, respecto de mis acciones al frente de la Sedatu", sostuvo el senador yucateco en una tarjeta informativa.

"Durante los dos años y meses que me desempeñé como titular de la dependencia, así como a mi salida de la misma, se realizaron todos los escrutinios e inspecciones que por ley corresponden tanto al Órgano de Control Interno, como a la ASF, sin que se hayan señalado irregularidades".

Ramírez Marín externó su disposición "para lo que la autoridad requiera investigar o indagar. Puedo tener la absoluta certeza y tranquilidad de la legalidad de cada una de las acciones en mi responsabilidad el frente de la Secretaría".