Ratifica TEPJF que presidente del PRI y Antonio Attolini violaron veda electoral

México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito, y Antonio Attolini Murra, militante del partido Morena, incurrieron en violaciones al proceso electoral en el período de veda en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo, en octubre de 2020.

En aquel entonces el presidente del tricolor hizo uso de sus redes sociales para publicar una imagen de Los Simpson, que en los últimos tiempos han "pronosticado" diversos hechos trascendentales, con el logo del Revolucionario Institucional anunciado de forma anticipada el triunfo de sus candidatos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por su parte, Attolini Murra hizo un llamado en su cuenta oficial de Twitter a que en dichos estados se votara masivamente a favor del Movimiento Regeneración Nacional

En sesión pública virtual, los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral consideraron que ambos actores públicos incurrieron, con dicho actos, en "culpa in vigilando", es decir, en una omisión al deber de cuidado.

Leer más: Clara Luz buscará mejorar las condiciones enfermeras del estado de Nuevo León

Ya el pasado 29 de abril del presente año, la Sala Especializada del TEPJF les había impuesto una multa a ambos servidores públicos al determinar que habían cometido faltas que trasgredian la veda electoral correspondiente. Por lo que tanto Morena como el PRI impugnaron la sentencia.

Mientras que el partido guinda argumentó que la autoridad electoral había reañizado una fundamentación indebida al considerar que no se estructuraba su "culpa in vigilandi", Moreno Cárdenas sostuvo que la Sala Especializada no hizo un analisis exhaustivo del caso, sino que, por el contrario, su determinación se basío en apreciaciones subjetivas.

No obstante, los juristas que integran a la Sala Superior tomaron en cuenta la observación hecha por la Sala Especializada que puntualizaba que la publiación de Anttolini se había realizado un día antes de la votación en Coahuila e Hiudalgo, es decir, el 12 de octubre de 2020, y en cuanto al dirigente del PRI, este dio a conocer la imagen el mismo día de la jornada electoral.

Leer más: El uso de tarjetas en campañas es una práctica común y aprobada por el TEPJF: INE

Sostuvieron que las redes sociales y el Internet son plataformas hoy por hoy son uno de los medios más eficaces para propagar información; lo que facilita la difusión en tiempo real de lo que se suba.

Por lo anterior, enfatizaron que es valido considerar que lo que se publique con intenciones electorales están sujetas a la definición legal de propaganda electoral, de ahí que ratificaran la sentencia emitida por la Sala Especializada en relación a la vulneración de la veda electoral por parte de Alejandro Moreno y Antonio Attolini en las elecciones de Hidalgo y Coahuila, en octubre de 2020.