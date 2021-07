Ratifica Tribunal de Guerrero a Evelyn Salgado como gobernadora electa

Guerrero.- El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE) en Guerrero determinó declarar infundada la impugnación presentada por la coalición integrada por el PRi y el PRD contra la elección a la gubernatura de dicho estado.

Ante ello, confirmó la constancia de mayoría, reconociendo a Evelyn Salgado Pineda, quien fuera candidata de Morena, como gobernadora electa de Guerrero.

La sentencia contó con el respaldo unánime de los magistrados del TEE, por lo que se deja sin efecto alguno el recurso legal de queja interpuesto por la coalición que tuvo como aspirante a dicho cargo de elección popular a Mario Moreno Arcos, quien fuera dos veces presidente municipal de Chilpancingo.

Cabe mencionar que la impugnación se habría sustentado en dos elementos: el primero de ellos argumentaba que se había roto el principio de equidad y neutralidad, esto a consecuencia de las presuntas intervenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas de Palacio Nacional.

Por su parte, el segundo factor con el que se pretendía anular la jornada electoral consistía en apelar a la supuesta "inelegibilidad" de Salgado Pineda, al no haber formado parte del proceso interno de elección del Movimiento Regeneración Nacional, puesto que sustituyo a su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, tras perder este su registro por no haber cumplido con sus reportes fiscales.

No obstante, para los juristas del Tribunal Estatal los argumentos presentados por la alianza opositora a la Cuarta Transformación no fueron correctamente acreditados y, aunado a ello, no tenían el "peso" que se requiere para abolir la constancia de mayoría expedida por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC).