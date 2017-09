Raúl Cervantes registra Ferrari ¡en domicilio fantasma!

México.- El Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, tiene registrada la propiedad de un auto Ferrari 458 Coupé, modelo 2011 en una pequeña privada con 44 casas de interés social en el estado de Morelos.

La vivienda, está deshabitada, según refieren los mismos vecinos.

El automóvil tiene un valor de 3,890,932 pesos según la factura que consta en bases de datos oficiales, como la de la Secretaría de Movilidad de Morelos.

¿Y por qué registrar un auto de lujo en un domicilio deshabitado del estado de Morelos?

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad lo explica en una investigación que publicó hoy en su portal oficial.

Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR.

La investigación hecha por el periodista Claudio González Caraza refiere que Morelos ha eliminado el cobro de la tenencia, lo que está provocando la aparición de los llamados "domicilios de papel".

De acuerdo a datos del Registro Público Vehicular (REPUVE), el Ferrari del Procurador fue inscrito en Morelos el 14 de septiembre del 2012, nueve meses después de que ese estado eliminara la tenencia y 13 días después de que Cervantes asumiera como Senador por el PRI, refiere la publicación.

La privada que estaría siendo utilizada como "domicilio de papel".

Subraya que la pequeña privada ubicada en el cruce de las calles Paseo de la Lealtad y Paseo del Amor, en el municipio de Xochitepec de Morelos, que consta en los documentos de propiedad del procurador, es también el domicilio dado de alta por los propietarios de 16 autos de lujo, entre ellos once Ferraris.

El valor de esos autos en el momento de su venta suma 56 millones 800 mil pesos.

La investigación refiere:

"Ese monto alcanzaría para comprar unas 126 viviendas como las de la privada de Paseo de la Lealtad, si se calcula en 450 mil pesos el precio de cada inmueble (en eso los tasa un anuncio de un portal en Internet que se especializa en la compraventa de bienes raíces)".

De acuerdo con la investigación publicada, el miércoles 30 de agosto en la oficina de comunicación de la PGR sobre un auto deportivo a nombre de Cervantes Andrade.

La respuesta fue: “lo que podemos decir es que el doctor Cervantes tiene también domicilio en Morelos, y en ese estado ha emplacado vehículos que utiliza, lo ha hecho durante varios años”.

La publicación señala que al personal de la vocería de PGR se le cuestionó también vía mensajería WhatsApp si el procurador reconoce como uno de sus domicilios el ubicado en Paseo de la Lealtad, donde está registrado a nombre de Raúl Cervantes Andrade un Ferrari 2011 modelo 458.

Los funcionarios se limitaron a contestar “no tengo ese dato”. Posteriormente agregaron: “El Dr. Cervantes tiene domicilio en Morelos y la libertad como cualquier persona de emplacar sus vehículo ese estado (sic). Todo está en su declaración patrimonial. Y los datos de donde vive o no una persona no son datos que deben proporcionarse. No podría confirmarte lo del domicilio que mencionas.

La investigación íntegra, aquí.