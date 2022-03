Reacción del alcalde de Culiacán va contra los derechos humanos: ART. 19

México.- Luego de que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, arremetiera en contra de Debate y reporteros, a quienes no solo acusó de alterar y sacar de contexto sus declaraciones, sino que además advirtió “que se atengan a las consecuencias, no va a haber entrevistas ya”, Pedro Cárdenas Casillas, coordinador de Protección de Artículo 19 para México y Centroamérica, una organización independiente que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, dijo que es preocupante que funcionarios públicos estigmaticen a medios de comunicación, que nieguen el derecho a la información y que, de haber una queja al respecto, el caso podría recibir recomendación en materia de derechos humanos.

Amenaza de bloqueo

Artículo 19 ha identificado que existe dentro de las personas funcionarias públicas la tendencia a querer estigmatizar a la prensa, con la intención de no permitir que las personas periodistas puedan documentar, hacer cobertura o cuestionamientos críticos de ninguna forma.

En este caso, algo que sí resulta preocupante es que este discurso está en contra, no solo de la normativa mexicana, sino también de los estándares interamericanos de derechos humanos, en los cuales se les recuerda a las autoridades que, por ser una figura pública, es decir, pagada por el erario público, tienen obligaciones a tener una mayor tolerancia al escrutinio de la sociedad, a los cuestionamientos y a las preguntas de temas de relevancia pública, comentó Cárdenas.

“En este sentido, decir: ‘Que se atengan a las consecuencias porque no le voy a dar entrevistas’, preocupa porque es una amenaza de bloquear información”, señaló.

Defender derechos

En este caso, es también importante que los medios de comunicación sepan que hay momentos en los que podría una autoridad no responder preguntas, pero sí es importante que los informadores reconozcan sus propios derechos y que los defiendan; a que no se den bloqueos o cuestionamientos específicos o que no se den bloqueos por línea editorial, es decir, aunque una autoridad no está obligada a responder todo el tiempo, el 100 por ciento de la veces, cuando se estén dando espacios para preguntas, la autoridad sí debe responder a preguntas de interés público.

“Es importante que los medios de comunicación sepan identificar estos espacios para también identificar sus propios derechos con respecto a la libertad de expresión y de acceso a la información”, aclaró Pedro Cárdenas.

El representante de Artículo 19 explicó además que, como cualquier persona ciudadana, la persona afectada tiene derecho a interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos Estatal, para que la misma Comisión le pueda dar a la persona afectada acompañamiento y asesoría y así se determine si se puede o no dar una recomendación a las autoridades a que respeten el derecho de acceso a la información, en el caso de que el reportero decida hacer una queja, aclaró.

Agregó que desde Artículo 19, una de las cosas más importantes que hacen, es recodarles a las autoridades que tienen obligaciones enmarcadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales se indica que, como personas funcionarias públicas, tienen que entablar un discurso que condena la violencia contra la prensa y que promueva el uso de la libertad de expresión desde ópticas distintas, plurales e independientes, para que se pueda dar un discurso democrático.

“Las autoridades tienen esta obligación de promover y permitir este tipo de circunstancias, así como de responder a los cuestionamientos de la ciudadanía debida a su labor pública”, reiteró.

En cuanto a las acciones de Artículo 19 con respecto al reportero de Debate que recibió estas declaraciones con groserías por parte del alcalde de Culiacán, en este momento se encuentran en proceso de documentación y de contacto para apoyar según corresponda a la víctima.

Analiza CEDH iniciar queja por oficio

El visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Ángel Calderón Espinoza, informó que el titular de la CEDH, José Carlos Álvarez, ordenó analizar las declaraciones y los hechos que ha generado el alcalde Jesús Estrada Ferreiro respecto a revictimizar a las mujeres y agresiones a los medios de comunicación.

Hasta ayer, no se ha presentado ninguna queja formal por ninguna persona. Sin embargo, aclaró que los hechos ya están registrados por los periodistas, en la prensa y demás medios de difusión que dan cuenta de ello.

Destacó que se puede tramitar una queja por oficio, pero hasta el momento, insistió, solamente se trabaja en el análisis de lo que se ha manifestado, cada una de las partes involucradas en cada uno de los hechos.

Consideran actitud prepotente y soberbia

“Sale sobrando la actitud del alcalde, un tanto prepotente en ocasiones, pero los medios van a tener la oportunidad de hacer su defensa. Es controversial y soberbio, y hay que hacer lo conducente, expresarnos y que se decida si se va a interponer algún recurso”, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 64 Legislatura, Rosario Guadalupe Sarabia Soto.

Es un agravio al derecho a la libertad de expresión y no debió haberse expresado con esa falta de respeto hacia los medios de comunicación, lamentó la diputada del PAS.

Pidió respeto para los periodistas, después de que conoció los insultos que se realizó el pasado jueves a los periodistas, más cuando se discute una nueva ley de protección.

Es una amenaza directa de JEF a los periodistas

“Yo no tengo nada personal con el alcalde, pero, sin duda, ya no solo son los ciudadanos, ahora son los periodistas que es una amenaza directa y que no es una cosa menor”, dijo el diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, al recordar la iniciativa que está impulsando Morena para protegerlos, y eso demuestra que, con sus palabras y acciones, Jesús Estrada Ferreiro se está sobrepasando, aunque siempre insiste que tiene la razón, pero la realidad muestra que está peleado con la sociedad, grupos sociales y los medios de comunicación.

Los periodistas únicamente expresaron cada palabra de él, que no dijeron más. Y si busca justificarse, ahí está el video que, tal como lo narran en las notas, así pasó, que violenta completamente a los medios. Lo que debe hacer es pedir disculpas de que la regó, opinó el legislador.