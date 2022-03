"Reaccionó como niño regañado": asociaciones en Europa lamentan carta de AMLO

" Es una lástima ", agregó al reparar en el tono molesto empleado por la administración del presidente López Obrador, quien no sólo calificó de falsos los señalamientos, sino que tildó a los legisladores europeos de "borregos" y "colonialistas", pidiéndoles dejar su "manía injerencista".

"Ningún gobierno mexicano puede decir que esa no es una realidad, así que es un error, porque es el tono de un niño que no le gusta que lo regañen ", expresó la activista en Europa.

" Lo sorprendente es la reacción, me parece que tiene un tono poco oportuno, no es el habitual de diálogo entre regiones , países (...) Lo que se hubiera esperado es que dijeran que el gobierno mexicano está preocupado por la situación de los asesinatos, destacando las cosas que están haciendo", opinó.

Explicó que al utilizar términos como "colonia", "panfleto", "borregos" y "golpista", el gobierno de AMLO no contribuye al esfuerzo internacional para resolver el problema de los asesinatos de periodistas y activistas en el país.

México.- Tras la polémica carta de AMLO al Parlamento Europeo por su resolución sobre la violencia contra periodistas en México, asociaciones en Europa consideran que el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó como "un niño que no le gusta que lo regañen".

Raúl Durán Periodista

