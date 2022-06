Reafirma Lilly Téllez que "Morena es brazo político del narco" con datos de la DEA

"No podemos vivir en un narcoestado, por eso digo: Dios me dé vida para verte en la cárcel, Andrés Manuel López Obrador, y Dios te dé vida para que pases muchos años en la cárcel, pagando por haberle entregado el país al crimen organizado, por protegerlos, por todas las vidas que esto ha costado", aseveró la panista previo a las elecciones de 2022.

Esta no es la primera vez que Téllez acusá presuntos nexos del gobierno de AMLO con el narco, pues a principios de junio ya había acusado a Morena de ser el "brazo político del crimen organizado", e incluso deseó que "Dios le dé vida" para ver al presidente López Obrador en prisión.

La senadora de la oposición concluyó su publicación asegurando que "en México no hay Estado de derecho", por lo que consideró que la estrategia de seguridad de " abrazos, no balazos " de la 4T en realidad es " el nombre del pacto de AMLO con el crimen organizado ".

"El reporte 'Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations' hace evidente que Morena es el brazo político del crimen organizado, tanto como el crimen organizado es el brazo armado de Morena ", señaló la senadora del PAN.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el 18 de junio de 2022 Lilly Téllez compartió datos del reporte "Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations" para reafirmar sus acusaciones de presuntos vínculos entre el gobierno de AMLO y el narcotráfico .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.