Reaparece Salgado en redes y lo tunden usuarios 

Guerrero.-Luego de las protestas de grupos de feministas y de militantes de Morena que están en contra de su candidatura, el senador con licencia y precandidato a la Gubernatura Félix Salgado Macedonio reapareció en las redes sociales y fue criticado por los usuarios.

"Tus simpatizantes golpearon a una mujer que se manifestaba pacíficamente, violentas como su precandidato, no podía ser de otra forma", escribió la usuaria Briana Flucrum.

Briana hizo referencia al enfrentamiento que hubo este miércoles en Iguala entre mujeres feministas y un grupo de morenistas entre ellas la sobrina de Salgado, Zulma Carvajal Salgado.

En la trifulca, la activista feminista Yolotzin Jaimes fue golpeada en la cara con un megáfono por parte de una morenista.

Salgado Macedonio subió en su cuenta de Facebook un video en donde aparece en la Playa Tlacopanocha, en Acapulco.

El precandidato morenista recordó el bicentenario de la firma del Plan de Iguala y la visita que hizo este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Contamos con la presencia de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador (en Iguala), el mejor Presidente que hemos tenido", señala Salgado.

"Yo no estoy de acuerdo en que sea usted la mejor opción para el Estado de Guerrero. He vivido lo que fue su gestión como presidente municipal de Acapulco y para nada ha sido uno de los mejores alcaldes de este bello puerto y aunque estoy con Morena y Andrés Manuel López Obrador, no votaré por usted", le señaló el usuario Alain Rivas López.

El pasado lunes, Salgado publicó otro video en donde aparece en un sembradío de maíz junto a campesinos y envía una felicitación a los ingenieros agrónomos por su día.

Este jueves, en un restaurante ubicado al sur de esta ciudad, dos de las hijas de Salgado Macedonio invitaron a un desayuno a medio centenar de mujeres a quienes les aseguraron que su papá es "una buena persona y buen padre de familia".

Las dos hijas reseñaron la trayectoria política y administrativa de su padre.

Un plato de chicharrón guisado, frijoles, pan, café y chilate, fue el almuerzo que las dos hijas de Félix les ofrecieron a las 50 mujeres, a quienes durante más de dos horas en que duró el encuentro las invitaron para otra reunión, pero cuando ya inicie formalmente la campaña.