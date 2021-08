Reapertura de frontera entre México y USA no será pronto: Marcelo Ebrard

México.- La reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos no será en un corto plazo debido al aumento de contagios de Covid-19, admitió el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Desde La Mañanera de este 17 de agosto, el canciller mexicano dio a conocer la postura de las autoridades de USA sobre la reapertura de la frontera, tema abordado durante la reunión con el secretrio de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, durante su visita a México.

"Lo que nos han comunicado, estuvo el secretario Mayorkas en México: no va a poder hacerse (la reapertura) en el corto plazo porque hubo incremento en contagios, que se derivan no sólo de la variante delta, sino de otros factores", dijo el titular de la SRE.

Marcelo Ebrard reconoció que reabrir la frontera para el 21 de agosto como estaba previsto sería "muy pronto", pues no hay fundamentos para alimentar esa expectativa.

"No creo que sea factible, sería alimentar una expectativa que no tenemos fundamentos para decir que se va a llevar a cabo, no lo veo tan próximo para el 21 de agosto", precisó.

El canciller expuso que el aumento de contagios no sólo se presenta en México, sino también en Estados Unidos, por lo que habrá que esperar a que haya una disminución para la reapertura de la frontera.

Por otra parte, Ebrard adelantó que se espera que este mismo martes USA responda sobre los pasos a seguir para la reapertura fronteriza después del próximo 21 de agosto, a fin de que se pueda reactivar la economía en la región, una de las principales preocupaciones del gobierno mexicano.

En diversas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha expresado la urgencia de que se reabra la frontera con USA, que permanece cerrada a los viajes no esenciales vía terrestre desde marzo del año pasado.

Leer más: ¡Es anti 4T! Piden destitución de Brenda Lozano, nombrada agregada cultural de México en España

Sin embargo, pese a las múltiples conversaciones con autoridades estadounidenses, incluyendo la reciente charla de AMLO con la vicepresidenta Kamala Harris, hasta el momento el país vecino no ha proporcionado una fecha concreta para reabrir la frontera, mientras la tercera ola de Covid-19 continúa ganando fuerza con la variante delta.