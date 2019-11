Reasignan 17 mmdp a programas sociales; recortan a autónomos 

Cd. de México, México.-El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020 tendrá reasignaciones totales por 17 mil millones de pesos.



En entrevista en Expo Santa Fe, la sede alterna en la que sesionarán los diputados, Delgado explicó que las reasignaciones se realizarán a los programas Pensión para Adultos Mayores, cuyo presupuesto para el próximo año ascenderá a 130 mil millones de pesos y Pensión para Personas con Discapacidad, que se espera llegue a un millón de beneficiarios.

Otro programa que tendrán reasignaciones será el de becas para niños y jóvenes de educación primaria, media superior y superior.Sembrando Vida, agregó, crecerá para llegar a casi 30 mil millones de pesos , la cual calificó como una inversión histórica para el campo.

Los programas sociales de pensión para adultos mayores y discapacidad presentan resignaciones importantes en el PEF 2020. | Reforma



Otro programa que crece, abundó el diputado, será el de Precios de Garantía, el cual tiene como objetivo apoyar a los pequeños productores.



Delgado informó que también se le dará prioridad a la inversión en Petróleos Mexicanos, que llegará a 270 mil millones de pesos, así como a proyectos de infraestructura.



Entre ellos, dijo, están el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Tren Transístmico.



El coordinador parlamentario explicó que el PEF incluirá novedades como un fondo de gratuidad para la Educación Superior derivado de la reforma educativa, el fondo para garantizar la implementación de la reforma laboral y una nueva institución de financiamiento al campo.



"Va a haber una reasignación total de 17 mil millones de pesos. Es el monto total de reasignaciones entre recortes a algunos programas y aumento de otros", reiteró.



Mario Delgado insistió en que habrá recortes en organismos autónomos, sobre todo en aquellos que enviaron proyectos por arriba de la inflación.



"Principalmente se están ajustando aquellos organismos autónomos que pidieron presupuesto por encima de la inflación. Se hizo una revisión muy cuidadosa de los recursos adicionales que se pedían por encima de la inflación y se hizo un ajuste parcial en ellos", aseguró.



El morenista expuso que optaron por una sede alterna porque se cansaron de escuchar a las organizaciones que bloquean la Cámara de Diputados.



"Aquí nos cansamos de escuchar. Donde no hay coincidencia es que el presupuesto siga siendo un botín político, ya no. En la Cuarta Transformación, el presupuesto ya no es botín político de nadie. Aquí la prioridad es, como lo ha dicho el Presidente de la República, primero los pobres; la política social: la inversión para el rescate del sector energético, la inversión para la Guardia Nacional y todos los temas de seguridad", dijo.



El coordinador morenista aseguró que no extrañarán a la fracción parlamentaria del PAN, que desde ayer anunció que no participará en la sesión del Pleno.



"La Oposición del PAN no la vamos a extrañar, no vienen porque no va a haber moches. Entonces están un poco decepcionados, pero no va a haber moches. Lo demás, pues es una buena noticia para el país, va a haber una inversión histórica en los programas del Bienestar", aseveró.