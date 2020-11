Rebrote de Covid-19 en el Senado: dan positivo 3 legisladores de Morena y 2 del PAN

Ciudad de México.- Un nuevo rebrote de contagios de Covid-19 se presenta esta semana en el Senado de la República y este 4 de noviembre las pruebas de laboratorio aplicadas a los legisladores de los grupos parlamentarios revelaron que tres senadores de Morena y dos del Partido Acción Nacional (PAN), están contagiados del coronavirus SARS-CoV-2.

De la bancada de Morena, el doctor José Luis Pech, senador por Quintana Roo confirmó que esta infectado del virus mediante una publicación en Twitter, en el cual expresa: "Amigos y amigas: Ayer me hicieron la prueba de #COVID19 en el Senado y hoy me informaron que resulté POSITIVO. No presento síntomas y me encuentro bien. Seguiré el protocolo sanitario de aislamiento y continuaré trabajando desde casa con el mismo empeño. ¡A cuidarse todos!", agrega.

También se añade a los contagios en la Cámara Alta, la senadora de Morena, Bertha Caraveo, quien comunicó que se había contagiado del virus a través de un tuit que dice: "Hace un momento recibí el resultado de la prueba PCR que me fue elaborada. Informo, que aunque no presento ninguna clase de síntoma, el resultado es positivo. Personalmente, me haré otra prueba para confirmar el resultado, y desde hoy tomaré las medidas médicas pertinentes".

La tercera legisladora de la bancada de Morena es la senadora María Celeste Sánchez, quien es suplente de Citlalli Hernández, senadora con licencia y secretaria general de Morena. Mediante las redes sociales, Sánchez informó que había dado positivo a la prueba PCR y afirmó por la mañana: "Hoy me acaban de dar los resultados de la prueba COVID y di positivo. Aún no tengo síntomas; sin embargo, atenderé las instrucciones de los doctores y seguiré desde casa cumpliendo con las funciones de senadora".

Por la bancada del PAN, se anota en la lista de contagiados de coronavirus el senador por Sonora, Damián Zepeda, quien expresa en Twitter este mensaje: "Ayer me realicé la prueba semanal preventiva de COVID para asistir a las sesiones del @senadomexicano y me informan en este momento que salió positiva. No tengo ningún síntoma pero de inmediato atenderé instrucciones de los Doctores y procederé al aislamiento. Espero estén bien".

La siguiente legisladora infectada de Covid-19 corresponde en el conteo de este 04 de noviembre a la senadora Alejandra Reynoso de Guanajuato, quien dijo: "Acabo de recibir mi última prueba de COVID-19 y el resultado es positivo. Afortunadamente me siento bien, con síntomas leves. Seguiré trabajando desde casa hasta cumplir la cuarentena, siguiendo todas las recomendaciones médicas. ¡Cuídense mucho!".

Este 3 de noviembre, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal había expresado a sus homólogos que esta semana se iban a aplicar pruebas PCR Hisopo, para revisar que no tengan o no surjan positivos de coronavirus".

Por ello, insistió que "es obligatorio para los senadores y las senadoras, ahora todos los exámenes son a cargo del propio legislador, para que tengan también ellos la responsabilidad de hacerlo. Pero sin este examen, no se puede ingresar al Salón de Sesiones".

El también coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal expresó que hace dos días les presentó a los senadores y senadoras, una serie de reglas mínimas para poder celebrar sesiones a distancia, de las comisiones, de comparecencias y del Pleno, así como de la Mesa Directiva.

Asimismo, manifestó que "es una propuesta de buena fe, que intenta cuidarnos todos, que sin descuidar nuestra función esencial, también tengamos cuidado con la salud y con todo".