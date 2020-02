Recaban testimonios en juicio contra Rosario Robles 

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de una hora de receso, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que lleva el juicio político en contra de Rosario Robles reanudó la sesión de desahogo de testimoniales.



Alrededor de las 11:00 de la mañana y con dos horas de retraso, el presidente del organismo legislativo, el diputado de Morena, Pablo Gómez, decretó un receso debido a que ninguno de los testigos citados se había presentado.





El legislador lo hizo en medio del reclamo de los abogados de la ex Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quienes acusaron que la Cámara de Diputados estaba llevando a cabo un "juicio de Estado".



"Habida cuenta que no ha llegado todavía ninguna de las personas que han sido citadas como testigos para esta sesión de desahogo de testimoniales, entonces hacemos un receso, has que ya podamos empezar en esta sesión", indicó.



En respuesta, los abogados de Robles pidieron la palabra, y cuando Gómez se las negó, argumentando que se había decretado un receso, éstos acusaron que habían hecho innumerables promociones en diferentes ocasiones, las cuales no habían sido contestadas.



"Esto demuestra que está acatando un juicio de Estado, no es un juicio conforme a derecho, perdóneme, a lo que sí tenemos derecho es a que nos escuche, y lo haremos de manera muy respetuosa", señaló el abogado Javier Sánchez mientras Gómez salía del salón.



La Sección Instructora reanudó el desahogo de los testimoniales.



El primer testigo es Juan Manuel Portal, ex Auditor Superior de la Federación, quien es interrogado por Gómez sobre las irregularidades detectados en las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Desarrollo Social durante la gestión de Robles.