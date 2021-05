Recapaciten por qué no se ayuda en nada: AMLO por paro de trabajadores del Metro

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los trabajadores sindicalizados del Metro de la Ciudad de México para que no realizaran un paro de labores y que mejor denunciaran ante las autoridades competentes.

Tras el colapso de la línea 12 del Metro de la CDMX, dirigentes sindicales han declarado que ellos había expuestos los riesgos a las autoridades y que no fueron escuchados, y con la situación actual anunciaron que posiblemente podrían llevar a cabo un paro laboral.

No obstante, un paro laboral de trabajadores sindicalizados del Metro CDMX, podría ocasionar un colapso en la movilidad urbana, pues son millones de personas las que dependen de este medio transporte masivo.

Al ser cuestionado sobre los planteamientos de los trabajadores sindicalizados, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a recapacitar sobre las acciones a realizar y que en lugar de ello, se presentaran denuncias.

"Recapaciten por que no se ayuda en nada con esas actitudes, eso tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería", acusó AMLO sobre las intensiones de los trabajadores sindicalizados del Metro de la Ciudad de México.

Sin embargo, no se trató un comentario aislado, pues Andrés Manuel López Obrador en que las actitudes de los líderes sindicales de buscar un paro laboral ocurría con trasfondo de campañas electorales.

En ese sentido, mencionó que políticos en campaña acudieron al lugar del accidente y fueron rechazados por las personas que se encontraban en el sitio.

"Como estamos en tiempo de campaña, ayer fueron los del partido conservador al sitio, hasta la misma gente los rechazó, estas son actitudes muy responsables, no es para sacar raja", declaró AMLO.

"Creo que no es el camino, que presenten denuncias ante las autoridades competentes, porque además, no les ayuda porque la gente está muy consciente de todo y no se deja manipular, claro que si los dirigentes del sindicato dan una declaración sobre el tema, van a haber cientos de periodistas y va a ser noticia nacional e internacional, pero ese oportunismo es inmoral, entonces hay que actuar de forma responsable", finalizó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la intensión de paro de trabajadores del metro de la CDMX.

No dejar de denunciar, no dejar de protestar, ejercer nuestro derecho de disentir y exigir justicia, pero no caer en la manipulación.