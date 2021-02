Rechaza AMLO acusaciones contra Alfredo del Mazo

En la conferencia diurna del 12 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que rechazaba las acusaciones vertidas hacia el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, de ser el culpable de "sacar con violencia" a la ex presidenta municipal de Los Reyes, La Paz, Olga Medina Serrano, tras protestar sobre desvíos económicos.

"No creo que sea una situación del gobernador Del Mazo, lo que pasa es que hay costumbres, inercias como parte del sistema autoritario, corrupto, de prepotencias, donde el ciudadano no era tomado en cuenta y no se respetaba la oposición", expresó AMLO.

Además, ante el cuestionamiento realizado en Palacio Nacional sobre los actos de corrupción realizados por miembros del Partido Revolucionario Intitucional en dicha demaración del Edomex, el Presidente de México recomendó la denuncia de esos sucesos, tales como el desfalco de 51 millones de pesos.

"Independientemente de este caso, la recomendación es que, si hay ílicitos o presuntos ilícitos, los que llegan no solapen esos actos, que denuncien ante la autoridad correspondiente, porque si no se vuelven cómplices, encubridores.

"Si el Ministerio Público o la Fiscalía no hacen nada ya es otro asunto, pero ya no es una responsanilidad del que llega, porque es muy lamentable que arriben a gobiernos quebrados, endeudados por completo y, como eran del mismo partido, había acuerdos: 'no te voy a tocar, no te voy a investigar'", argumentó el Presidente.