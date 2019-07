Rechaza AMLO desaparecer IMSS Bienestar 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el programa IMSS Bienestar no va a desaparecer como aseguran sus adversarios.



"De una vez les digo que no va a desaparecer el programa IMSS Bienestar ya para que dejen de estar amolando con eso", recalcó López Obrador."Les dicen; ¡cuidado ya se va acabar el programa del IMSS Bienestar!, pues no, se va a mejorar".