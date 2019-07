Rechaza AMLO hablar de diferencias con Urzúa

Uruapan, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hablar sobre las revelaciones que hizo el ex Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien marcó sus diferencias con Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, y Manuel Bartlett, de la CFE, así como de proyectos del Gobierno federal como la refinería Dos Bocas.

"No he tenido tiempo (de leer la entrevista), porque imagínense, estamos levantando no sólo el sistema médico, que estaba completamente por los suelos, estamos levantando al País, porque imperaba, reinaba la corrupción, entonces eso es lo que más nos preocupa y ocupa, y ya mañana hablamos, mañana hablamos de los otros temas, de la política o de la politiquería", declaró.

A su salida del hotel de Uruapan donde se hospedó ayer al final de su segundo día de gira por hospitales rurales de Michoacán, el Mandatario sólo habló de su visita a 80 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Es muy importante esta gira, y lo demás, pues mañana nos vemos

Dijo.

López Obrador concluye hoy su gira por Michoacán planeada para conocer la situación del sistema de salud.

A las 11:00 horas visitará el hospital Rural Buenavista Tomatlán y a las 16:00 el Hospital Rural de Coalcomán, ambos en la región de Tierra Caliente.